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14 октября, 20:21

Услуга в $10 тысяч: Украинцам предлагают бежать за границу под землёй

Желающим бежать с Украины предлагают за $10 тысяч провести в Польшу по подземному тоннелю

В Сети всё чаще появляются предложения тайно провести жителей Украины через границу с Польшей. За такую услугу требуют весьма солидные суммы — от 10 тысяч долларов, сообщает телеграм-канал SHOT.

Подземный тоннель на границе Украины и Польши. Видео © SHOT

Канал также показал видео, на котором, предположительно, запечатлён подземный тоннель от Украины до Польши. Украинцам в соцсетях предлагают попасть в соседнюю страну именно через такие тоннели.

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Часть денег неизвестные, обещающие переход через границу, требуют перевести сразу на счёт, а остаток — отдать при встрече. После перевода средств с "пассажирами" связывается некий человек и даёт инструкции со временем и местом старта, деталями маршрута и рекомендациями, что взять с собой. Одной из точек сбора желающих выехать с Украины является город Буск Львовской области. Весь путь занимает около десяти часов, минимум четыре из них — пешком по подземным тоннелям.

Ранее полевой командир с позывным Абхаз, Герой ДНР Ахра Авидзба рассказал, что часть вооружения на территорию Украины доставляют из Польши пассажирскими поездами. Схема, по его словам, такая: к пассажирскому составу цепляют два-три вагона с оружием.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын

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