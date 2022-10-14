Услуга в $10 тысяч: Украинцам предлагают бежать за границу под землёй

В Сети всё чаще появляются предложения тайно провести жителей Украины через границу с Польшей. За такую услугу требуют весьма солидные суммы — от 10 тысяч долларов, сообщает телеграм-канал SHOT.

Подземный тоннель на границе Украины и Польши. Видео © SHOT

Канал также показал видео, на котором, предположительно, запечатлён подземный тоннель от Украины до Польши. Украинцам в соцсетях предлагают попасть в соседнюю страну именно через такие тоннели.

Часть денег неизвестные, обещающие переход через границу, требуют перевести сразу на счёт, а остаток — отдать при встрече. После перевода средств с "пассажирами" связывается некий человек и даёт инструкции со временем и местом старта, деталями маршрута и рекомендациями, что взять с собой. Одной из точек сбора желающих выехать с Украины является город Буск Львовской области. Весь путь занимает около десяти часов, минимум четыре из них — пешком по подземным тоннелям.