Новое юрлицо проекта "Сахалин-1" зарегистрировано в Южно-Сахалинске

Юридическое лицо нового оператора проекта "Сахалин-1" зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Запись о регистрации ООО "Сахалин-1" была внесена в реестр юридических лиц 14 октября. Российская компания получила одноимённое с проектом название.

"Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1"... Место нахождения юридического лица: Сахалинская область... город Южно-Сахалинск... Способ образования: создание юридического лица. Дата регистрации: 14.10.2022", — говорится в постановлении Правительства РФ.