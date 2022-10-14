Новое юрлицо проекта "Сахалин-1" зарегистрировано в Южно-Сахалинске
Юридическое лицо нового оператора проекта "Сахалин-1" зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Запись о регистрации ООО "Сахалин-1" была внесена в реестр юридических лиц 14 октября. Российская компания получила одноимённое с проектом название.
"Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1"... Место нахождения юридического лица: Сахалинская область... город Южно-Сахалинск... Способ образования: создание юридического лица. Дата регистрации: 14.10.2022", — говорится в постановлении Правительства РФ.
Напомним, 7 октября Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора нефтегазового проекта "Сахалин-1". В соответствии с указом всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору.
ТАСС / Юрий Смитюк