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14 октября, 20:48

Новое юрлицо проекта "Сахалин-1" зарегистрировано в Южно-Сахалинске

Юридическое лицо нового оператора проекта "Сахалин-1" зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Запись о регистрации ООО "Сахалин-1" была внесена в реестр юридических лиц 14 октября. Российская компания получила одноимённое с проектом название.

"Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью "Сахалин-1"... Место нахождения юридического лица: Сахалинская область... город Южно-Сахалинск... Способ образования: создание юридического лица. Дата регистрации: 14.10.2022", говорится в постановлении Правительства РФ.

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Напомним, 7 октября Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора нефтегазового проекта "Сахалин-1". В соответствии с указом всё имущество проекта "Сахалин-1" и его оператора "Эксон нефтегаз лимитед" перейдёт российскому оператору.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Юлия Коновалова

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