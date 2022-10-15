Захарова упрекнула Швейцарию в проамериканском перекосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала критически проамериканский перекос в политике Швейцарии. Это мнение она высказала, комментируя заявление представителя внешнеполитического ведомства Швейцарии о том, что он не станет обсуждать дело об осквернении мемориала сподвижникам полководца Александра Суворова в Андерматте.

"Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим", — написала Захарова в телеграм-канале.

В ночь с 11 на 12 октября неизвестные нарисовали чёрной краской свастики на памятнике "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году". Это уже второй случай в 2022 году, когда мемориал оказался жертвой вандалов. Первый инцидент произошёл в мае, неизвестные испачкали его жёлтой и синей краской. Полиция кантона Ури виновных не нашла.