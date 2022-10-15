На родине Зеленского более чем вдвое уменьшили уличное освещение

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе уменьшили на 60% потребление по уличному освещению и по иным направлениям. Это сделано во избежание аварийных ситуаций.

Стоит отметить, что Кривой Рог является родным городом украинского лидера Владимира Зеленского.

"Пропускная способность электросетей стала ниже. Чтобы не было отключений и аварий, Кривой Рог на 60% снизил потребление по уличному освещению, а также по другим направлениям", — написал он в телеграм-канале.