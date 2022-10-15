На родине Зеленского более чем вдвое уменьшили уличное освещение
В Кривом Роге снизили на 60% потребление по уличному освещению для предотвращения аварий
Мэр Кривого Рога Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе уменьшили на 60% потребление по уличному освещению и по иным направлениям. Это сделано во избежание аварийных ситуаций.
Стоит отметить, что Кривой Рог является родным городом украинского лидера Владимира Зеленского.
"Пропускная способность электросетей стала ниже. Чтобы не было отключений и аварий, Кривой Рог на 60% снизил потребление по уличному освещению, а также по другим направлениям", — написал он в телеграм-канале.
Также Вилкул акцентировал внимание на ответственности, которая, по его словам, "лежит на каждом из предприятий и жителей города". По его мнению, нужно уменьшать потребление электроэнергии и не использовать мощные электроприборы, особенно в пиковые периоды: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Напомним, 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. 11 октября удары продолжились. 12 и 13 октября на Украине также объявлялась воздушная тревога. Подобное произошло и в ряде регионов страны 14 октября.
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