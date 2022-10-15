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14 октября, 22:27

"Пропустил через себя ": С Овечкиным в НХЛ поговорили о спецоперации

Руководство "Вашингтона" провело разговор с Овечкиным о спецоперации на Украине

Генменеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан сообщил, что провёл беседу с капитаном команды Александром Овечкиным, в которой была поднята тема украинского конфликта.

"Я точно не знаю, как он относится к происходящему. Он хочет быть верным своей стране. Я понимаю, что происходит. У меня есть своя точка зрения, но я не знаю, что думают обо всём этом российские игроки",приводит слова Маклеллана The Athletic.

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Российских хоккеистов "Кэпиталз" генменеджер назвал "своими парнями". По словам Маклеллана, о каждом из них по отдельности всё известно без всяческих политических моментов. Он полагает, что спортсменам "тяжело в этой ситуации".

"Не знаю, как он пропустил через себя всю эту ситуацию", сказал топ-менеджер.

Овечкин в межсезонье не выражал публично свою позицию насчёт спецоперации и за это подвергся критике в Северной Америке. В конце июля жители США в соцсетях активно выступили за его задержание и дальнейшую отправку в тюрьму на фоне ситуации с баскетболисткой Бриттни Грайнер, которая задержана в России из-за контрабанды наркотиков.

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ТАСС / АР / Nick Wass

Юлия Коновалова

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