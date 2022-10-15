"Пропустил через себя ": С Овечкиным в НХЛ поговорили о спецоперации

Генменеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Брайан Маклеллан сообщил, что провёл беседу с капитаном команды Александром Овечкиным, в которой была поднята тема украинского конфликта.

"Я точно не знаю, как он относится к происходящему. Он хочет быть верным своей стране. Я понимаю, что происходит. У меня есть своя точка зрения, но я не знаю, что думают обо всём этом российские игроки", — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Российских хоккеистов "Кэпиталз" генменеджер назвал "своими парнями". По словам Маклеллана, о каждом из них по отдельности всё известно без всяческих политических моментов. Он полагает, что спортсменам "тяжело в этой ситуации".

"Не знаю, как он пропустил через себя всю эту ситуацию", — сказал топ-менеджер.