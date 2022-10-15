Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 22. Об этом рассказал глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

Ранее поступала информация о двух погибших горняках, позднее число жертв увеличилось до 14.

"Число погибших составляет 22 человека, ранения получили 17 человек", — написал Коджа в соцсетях.