Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22
Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 22. Об этом рассказал глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Ранее поступала информация о двух погибших горняках, позднее число жертв увеличилось до 14.
"Число погибших составляет 22 человека, ранения получили 17 человек", — написал Коджа в соцсетях.
Вечером 14 октября в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы десятки рабочих. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.
ТАСС / Zuma / Depo Photos