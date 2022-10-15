НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 22:38

Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22

Число погибших при взрыве на шахте на севере Турции возросло до 22. Об этом рассказал глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

Ранее поступала информация о двух погибших горняках, позднее число жертв увеличилось до 14.

"Число погибших составляет 22 человека, ранения получили 17 человек", — написал Коджа в соцсетях.

Один человек погиб при обвале на шахте в Мурманской области

Один человек погиб при обвале на шахте в Мурманской области

Вечером 14 октября в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы десятки рабочих. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Depo Photos

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров