Журова предупредила Дзюбу о лишениях на посту депутата Госдумы

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы российского футболиста Артёма Дзюбы стать парламентарием. По её мнению, спортсмен достоин того, чтобы оказаться в нижней палате парламента.

Ранее о том, что Дзюба после завершения карьеры может стать депутатом Госдумы, заявил первый тренер игрока Александр Шупляков.

"Не знаю Дзюбу лично, но сейчас одной публичности недостаточно для того, чтобы быть депутатом Госдумы. Есть много вводных, которые должен для себя принять человек. Не все готовы идти в Думу. Надо спросить самого Дзюбу: хочет он или нет? Также серьёзная тема, от какой партии он пойдёт. В Думе пять политических партий, и у всех разная процедура попадания в Госдуму", — приводит слова Журовой Sport24.

Она охарактеризовала Дзюбу как умного, образованного и популярного человека. По словам Журовой, у неё нет сомнений, что футболист достоин быть в Госдуме. Однако, в случае если игрок станет парламентарием, ему придётся забыть о поездках за рубеж.

"Но вопрос, надо ли это Дзюбе, замечательному человеку, известному спортсмену и любимцу страны. Надо понимать, что сейчас депутаты Госдумы не выезжают за границу — путешествий и отдыха больше не будет. Готов ли Дзюба потерять какую-то свободу, которая у него была раньше?" — подчеркнула Журова.