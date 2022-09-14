Из князи в грязи: Как Артём Дзюба перестал играть в Турции после мощного старта Лайф рассказывает, как российский форвард начал всё реже выходить на поле и стоит ли переживать всем тем, кто болел за успехи Дзюбы в новой стране. 13 сентября, 21:40 Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Adskulubu

Ещё буквально месяц назад вся Россия радовалась за Артёма Дзюбу, который после долгих лет в "Зените" отправился покорять Европу и выбрал для этого Турцию. Однако уже сейчас у российского нападающего есть проблемы в его новом клубе "Адана Демирспор". В последних играх он всё реже появляется на поле или же вовсе остаётся в запасе. Лайф рассказывает, почему Дзюбе всё меньше доверяют в команде и стоит ли переживать из-за этого.

Дзюба впервые не вышел на поле

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Adskulubu

22 августа Артём Дзюба дебютировал в Турции буквально через четыре дня после своего перехода в команду "Адана Демирспор". И сразу бросился с места в карьер: россиянин забил в ворота грозного стамбульского клуба "Фенербахче". Турецкие журналисты и болельщики достаточно хорошо и высоко оценивали то, как Дзюба сыграл в первом же своём матче. Казалось, что россиянин быстро станет основным игроком своей команды и будет на ведущих ролях.

Спустя неделю Дзюба вновь в старте на матч против "Умраниеспора". Однако, к большому для себя сожалению, он не смог забить. Более того, был крайне незаметным на протяжении всего того времени, что играл. В итоге в перерыве его заменили на Марио Балотелли, который был главным конкурентом Дзюбы за место в составе до того, как ушёл в "Сьон". Впрочем, и тогда могло показаться, что ничего страшного, ведь всем понятно, что россиянину ещё нужно добирать форму. Правда, по версии авторитетного портала WhoScored, Дзюба стал худшим игроком своей команды в том матче.

Тревожнее стало 4 сентября, когда Артём Дзюба не попал в стартовый состав на матч против клуба "Хатайспор". Впервые за свой турецкий период россиянин начинал матч на скамейке запасных. Свой шанс он получил в конце встречи, когда появился на 27 минут. И вновь ничем примечательным не отметился: на него шло немало забросов и передач, но снова ни гола, ни результативной передачи. Только много борьбы, один удар по воротам и десять касаний мяча за 27 минут.

12 сентября Дзюба впервые вообще не вышел на поле. На его месте появился более лёгкий и быстрый Эмре Акбаба, который буквально недавно пополнил состав команды. В итоге матч против чемпиона — "Трабзонспора" — герой ЧМ-2018 пропустил. Примечательно, что без Дзюбы в составе клуб "Адана Демирспор" смог победить своего соперника — 3:2. И это при том, что в составе "Аданы" не было чистого форварда такого же типажа, как Дзюба.

Количество игровых минут Артёма Дзюбы в "Адане Демирспор". Инфографика © LIFE. Фото © Getty Images / Orange Pictures / BSR Agency

Иными словами, в каждом последующем матче Дзюба всё меньше времени проводил на поле. Вполне возможно, что россиянин так и не смог оправдать доверия тренера Винченцо Монтеллы и руководства клуба, которое изначально очень сильно верило в него. По сути, Дзюбу покупали на место Марио Балотелли, который уже давно собирался уходить. Теперь же у россиянина появились ещё конкуренты.

Дзюба — второй Кокорин?

Александр Кокорин. Фото © ТАСС / Zuma / Massimo Paolone

Тенденция для Дзюбы тревожная. Хотя оговоримся сразу: паниковать рано. Позади всего лишь четыре матча, но радоваться россиянину и его поклонникам пока, к сожалению, повода нет. Да, Дзюба в запасе, всегда может выйти на поле и изменить положение дел, но важнее совсем другое. Без Дзюбы "Адана" начинает играть в совершенно другой футбол: меньше забросов вперёд, больше скорости и движения. С россиянином же приходится действовать совсем по-другому.

Вполне возможно, что если новый стиль игры в "Адане Демирспор" приживётся, то Артём Дзюба пойдёт по пути Александра Кокорина и превратится в вечно запасного или вовсе резервного игрока своей команды. И вот тогда уже не останется сомнений, что переход в Турцию был ошибкой. К счастью, пока до таких выводов ещё очень и очень далеко и хочется верить, что делать их не придётся.

Кстати, статистика пока что тоже не за Дзюбу. Если обратиться к данным портала WhoScored, который регулярно на основе разных данных ставит оценки игрокам, то в "Адане" Дзюба по среднему баллу за сезон лишь на 13-м месте. Его игру портал оценивает в 6,61 балла. Для сравнения: у лучшего игрока команды — сенегальца Баду Н'Диайе — оценка 7,34. Разумеется, Дзюбе нужно срочно прибавлять, а иначе балл либо не изменится, либо откатится сильно вниз.

— Он уже отрезанный ломоть — уехал и уехал. В первой игре он вышел, добил мяч, который уже катился в пустые ворота, и из него сделали героя. Говорили, что он будет лидером команды, а сейчас он вообще сел в запас. Я же не знаю, как он там живёт и как тренируется. Сейчас всё зависит только от него, — заявил РИА "Новости" почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

Кстати, в какой сейчас форме Дзюба, действительно загадка. В первом матче россиянина в Турции было видно, что ему ещё тяжеловато. Вполне возможно, что несколько месяцев без клуба и игровой практики существенно сказались на том, в каких кондициях сейчас пребывает наш соотечественник. Если так, то переживать сильно не стоит. Однако, если Дзюба за почти месяц набрал форму, но его просто не ставят в состав, это уже совсем иной, и куда менее радостный вопрос.

В любом случае не стоит спешить ставить крест на перспективах россиянина в Турции. Да, Дзюба стал меньше играть, но ничего ещё не завершено. Скорее, даже правильнее будет сказать, что Артём ещё даже не начинал. Впрочем, чем скорее он станет основным, тем больше шансов на то, что Турция и "Адана" будут не последними европейскими пунктами в его карьере.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Adskulubu Вернётся ли Артём Дзюба в состав "Аданы Демирспор"? 0 Конечно. Его временно не было в стартовом составе, ничего страшного. Да, но к нему теперь будет повышенное внимание и ему нужно будет забивать. 50/50. Он будет немного играть. Нет. В Турции быстро поняли, что совершили ошибку.

Авторы Шамиль Гаджиев