Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на сотни миллионов
Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине на $725 млн
Президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.
"Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов", — говорится в документе, передаёт РИА "Новости".
Предполагается, что новый транш может включать в себя броневики и боеприпасы.
Ранее стало известно, что Украина получила от США ещё четыре установки HIMARS. Министр обороны страны Алексей Резников счёл это "отличной новостью" в преддверии встречи на базе Рамштайн. Там обычно проходят переговоры так называемой Контактной группы по обороне Украины, где обсуждают поставки вооружения Киеву.
ТАСС / АР / Susan Walsh