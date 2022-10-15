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14 октября, 23:18

Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на сотни миллионов

Байден распорядился выделить новый пакет военной помощи Украине на $725 млн

Президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

"Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов", — говорится в документе, передаёт РИА "Новости".

Названа общая сумма военной помощи Киеву с начала спецоперации

Названа общая сумма военной помощи Киеву с начала спецоперации

Предполагается, что новый транш может включать в себя броневики и боеприпасы.

Ранее стало известно, что Украина получила от США ещё четыре установки HIMARS. Министр обороны страны Алексей Резников счёл это "отличной новостью" в преддверии встречи на базе Рамштайн. Там обычно проходят переговоры так называемой Контактной группы по обороне Украины, где обсуждают поставки вооружения Киеву.

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ТАСС / АР / Susan Walsh

Юлия Коновалова

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