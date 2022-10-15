Байден поручил выделить Украине новый пакет военной помощи на сотни миллионов

Президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную военную помощь Украине в размере до 725 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

"Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов", — говорится в документе, передаёт РИА "Новости".

Предполагается, что новый транш может включать в себя броневики и боеприпасы.