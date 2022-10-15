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15 октября, 00:47

Названа главная опасность для Вашингтона в экономической войне с Москвой

WP: Экономическая война с Россией может обернуться для США потерей влияния в мире

Экономическая война с Россией грозит Соединённым Штатам потерей финансового влияния в мире. Такой прогноз содержится в статье американского журналиста и обозревателя The Washington Post Фарида Закарии. Последствия глобального экономического противостояния коллективного Запада и Москвы наверняка будут ощущаться в течение десятилетий, полагает колумнист.

"Сейчас мы живём в мире соперничества великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Риски новой экономической войны ещё не ядерные, но уже заоблачные, даже для США", — подчеркнул Закария.

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Главная опасность для Вашингтона, по мнению автора, в том, что эту глобальную экономическую войну США по большей части ведут в одиночестве, "пользуясь уникальным статусом доллара". Между тем многие крупные государства — Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, Индия, Китай, Турция, Индонезия — пытаются вырваться из-под контроля американской валюты и уйти прочь от "далеко идущей экономической мощи Вашингтона".

Американскому президенту Джо Байдену следует объявить, что Вашингтон применяет "это оружие" якобы лишь "из-за беспрецедентного вызова" со стороны Москвы и что он не будет его использовать "в обычных обстоятельствах", пишет Закария. В противном случае историки запомнят нынешнюю эпоху как момент, когда страны по всему миру начали снижать свою зависимость от США, а Вашингтон — "терять, как выразился один французский президент, свою "непомерную привилегию" на мировую резервную валюту".

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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