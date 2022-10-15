"Есть пара футболистов": Спортсменам-геям предложили совершить каминг-аут на ЧМ в Катаре

Экс-нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер признался, что знает звёзд Английской премьер-лиги (АПЛ), которые были очень близки к каминг-ауту. Он призвал их сделать это на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Однополые отношения в этой стране являются преступлением. По мнению Линекера, футболисты, совершив каминг-аут, могли бы послать миру сильный сигнал.

"Было бы здорово, если бы один из них или сразу два сделали каминг-аут во время ЧМ. Точно знаю, что некоторые были очень близки к каминг-ауту и размышляли об этом. Есть пара футболистов, которых я знаю, но, конечно, не мне говорить, кто они", — приводит его слова издание Mirror.

По словам Линекера, футболисты публично не признаются в своей нетрадиционной сексуальной ориентации из-за страха перед неизвестностью.

"Может быть, они беспокоятся о том, что могут подумать их партнёры по команде, хотя, скорее всего, те уже знают. Кажется безумием, что такая ситуация вообще существует", — добавил англичанин.