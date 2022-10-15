"Есть пара футболистов": Спортсменам-геям предложили совершить каминг-аут на ЧМ в Катаре
Экс-футболист Гари Линекер призвал знакомых игроков-геев к каминг-ауту во время ЧМ в Катаре
Экс-нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер признался, что знает звёзд Английской премьер-лиги (АПЛ), которые были очень близки к каминг-ауту. Он призвал их сделать это на чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Однополые отношения в этой стране являются преступлением. По мнению Линекера, футболисты, совершив каминг-аут, могли бы послать миру сильный сигнал.
"Было бы здорово, если бы один из них или сразу два сделали каминг-аут во время ЧМ. Точно знаю, что некоторые были очень близки к каминг-ауту и размышляли об этом. Есть пара футболистов, которых я знаю, но, конечно, не мне говорить, кто они", — приводит его слова издание Mirror.
По словам Линекера, футболисты публично не признаются в своей нетрадиционной сексуальной ориентации из-за страха перед неизвестностью.
"Может быть, они беспокоятся о том, что могут подумать их партнёры по команде, хотя, скорее всего, те уже знают. Кажется безумием, что такая ситуация вообще существует", — добавил англичанин.
Как стало известно ранее, Катар разрешит ЛГБТ-болельщикам держаться за руки и показывать радужные флаги на ЧМ-2022. Мундиаль стартует уже 20 ноября и продлится до 18 декабря. Лайф писал, что "Матч ТВ" покажет все 64 матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Часть игр будет транслироваться в федеральном эфире "Матч ТВ". Другие встречи покажут на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.
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