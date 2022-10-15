Швеция опровергла отказ от совместной работы по "Потокам"

Премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон и прокурор Матс Юнгквист, занимающийся делом о диверсии на "Северных потоках", заявили, что их страна сотрудничает с Германией и Данией в рамках текущего расследования. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, они опровергли появившиеся накануне сообщения о том, что Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" из-за высокого уровня секретности.

"Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы сотрудничаем с Германией и Данией по этому делу", — сказала Андерссон агентству, отвечая на вопрос о том, будет ли Стокгольм расследовать дело вместе с датчанами и немцами.

Юнгквист также подтвердил, что совместную работу по расследованию диверсии на "Потоках" ведут все три страны. Швеция, по его словам, отклонила идею Евроюста создать совместную следственную группу, поскольку это будет предполагать юридические обязательства по предоставлению сведений, которые страна относит к разряду конфиденциальных.