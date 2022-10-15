Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 04:27
5086

Швеция опровергла отказ от совместной работы по "Потокам"

Reuters: Швеция не отказывается от совместного расследования ЧП на "Северных потоках"

Премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон и прокурор Матс Юнгквист, занимающийся делом о диверсии на "Северных потоках", заявили, что их страна сотрудничает с Германией и Данией в рамках текущего расследования. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, они опровергли появившиеся накануне сообщения о том, что Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" из-за высокого уровня секретности.

"Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы сотрудничаем с Германией и Данией по этому делу", — сказала Андерссон агентству, отвечая на вопрос о том, будет ли Стокгольм расследовать дело вместе с датчанами и немцами.

Юнгквист также подтвердил, что совместную работу по расследованию диверсии на "Потоках" ведут все три страны. Швеция, по его словам, отклонила идею Евроюста создать совместную следственную группу, поскольку это будет предполагать юридические обязательства по предоставлению сведений, которые страна относит к разряду конфиденциальных.

Полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте ЧП с "Северным потоком"
Полиция Германии завершила следственные мероприятия на месте ЧП с "Северным потоком"

Сообщения о том, что Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности, появились накануне, 14 октября. Как сообщал телеканал ARD, шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование.

В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США.

BannerImage

Nord Stream AG

Дмитрий Алексиевич
  • Новости
  • Дания
  • Швеция
  • Германия
  • Подрыв газопроводов «Северный поток»
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar