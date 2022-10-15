Швеция опровергла отказ от совместной работы по "Потокам"
Reuters: Швеция не отказывается от совместного расследования ЧП на "Северных потоках"
Премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон и прокурор Матс Юнгквист, занимающийся делом о диверсии на "Северных потоках", заявили, что их страна сотрудничает с Германией и Данией в рамках текущего расследования. Об этом сообщает Reuters.
Таким образом, они опровергли появившиеся накануне сообщения о том, что Швеция не захотела делиться с Германией и Данией результатами расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" из-за высокого уровня секретности.
"Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы сотрудничаем с Германией и Данией по этому делу", — сказала Андерссон агентству, отвечая на вопрос о том, будет ли Стокгольм расследовать дело вместе с датчанами и немцами.
Юнгквист также подтвердил, что совместную работу по расследованию диверсии на "Потоках" ведут все три страны. Швеция, по его словам, отклонила идею Евроюста создать совместную следственную группу, поскольку это будет предполагать юридические обязательства по предоставлению сведений, которые страна относит к разряду конфиденциальных.
Сообщения о том, что Германия, Дания и Швеция отказались от совместного расследования диверсий на "Северных потоках" и будут работать по отдельности, появились накануне, 14 октября. Как сообщал телеканал ARD, шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведёт собственное расследование.
В конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США.