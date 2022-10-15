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15 октября, 01:37

Пленный майор рассказал о мародёрстве военных ВСУ в Мариуполе

Пленный майор: ВСУ мародёрствовали в Мариуполе под символикой российских военных

Украинские военные в Мариуполе занимались мародёрством, используя символику Вооружённых сил России, тем самым они стремились дестабилизировать обстановку в городе и вызвать панику среди жителей. Об этом рассказал находящийся в заключении замкомандира 1-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко. По его словам, вылазки в город совершали небольшие группы военнослужащих.

"Они нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью [получения] разведывательных данных, дестабилизации общей обстановки, введения паники среди мирного населения, потому что непонятно кто [это идёт], и осуществления мародёрских действий", — сказал военный в разговоре с РИА "Новости".

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Задержанный добавил, что из этих вылазок украинские военные приносили еду и сигареты, которых не было на тех заводах, где они базировались. Также бойцы обстреливали различные здания в Мариуполе, добавил он.

"Реактивного дивизиона бойцы, проходя возле зданий в городе, подвальных помещений, для перестраховки, вдруг там противник, не разбирая, находятся ли там гражданские или нет, закидывали туда гранаты, могли стрелять из РПГ", — поделился подробностями Мищенко.

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Ранее военный эксперт полковник ЛНР Виталий Киселёв заявил, что ВСУ планируют атаку на Кременском и Сватовском направлениях в Луганской Народной Республике с 18 по 20 октября. По его словам, прорываться украинские войска, предположительно, собираются в две-три волны, потому как вот этих "одноразовых" бойцов теробороны "будут гнать наёмники".

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ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын

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