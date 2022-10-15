Британцы переложили вину за энергокризис с Путина на Байдена
Читатели Daily Mail не увидели вины Путина в энергетических проблемах Европы
Читатели британского издания Daily Mail оценили публикацию, в которой рассказывалось, что президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну после переговоров. Комментаторы не поддержали позиции автора статьи, считающего, что Путин "пытается заморозить людей по всей Европе".
"Путин никого не замораживает. Наши делают это. Мы наложили санкции на русских, почему они не могут наложить санкции на нас?" — задался вопросом комментатор JensonPB.
"Запад замораживает себя своими глупыми выборами, не вините Путина", — вторит ему Bonmatin.
"Теперь саудовцы объединяют усилия с Россией и Китаем. Хорошая работа, Джо (Байден. — Прим. Лайфа). Вы нас сломите своим слабоумием", — сетует snozzberry.
"Байден потерял поддержку Ближнего Востока. Джо — национальная катастрофа", — делится выводом newstruth.
"Он (Путин. — Прим. Лайфа) не пытается заморозить Европу. Европа заморозила себя", — ставит точку Romboid.
Напомним: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Jonas Walzberg