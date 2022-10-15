Британцы переложили вину за энергокризис с Путина на Байдена

Читатели британского издания Daily Mail оценили публикацию, в которой рассказывалось, что президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну после переговоров. Комментаторы не поддержали позиции автора статьи, считающего, что Путин "пытается заморозить людей по всей Европе".

"Путин никого не замораживает. Наши делают это. Мы наложили санкции на русских, почему они не могут наложить санкции на нас?" — задался вопросом комментатор JensonPB.

"Запад замораживает себя своими глупыми выборами, не вините Путина", — вторит ему Bonmatin.

"Теперь саудовцы объединяют усилия с Россией и Китаем. Хорошая работа, Джо (Байден. — Прим. Лайфа). Вы нас сломите своим слабоумием", — сетует snozzberry.

"Байден потерял поддержку Ближнего Востока. Джо — национальная катастрофа", — делится выводом newstruth.