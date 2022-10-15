НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 октября, 02:52

Британцы переложили вину за энергокризис с Путина на Байдена

Читатели Daily Mail не увидели вины Путина в энергетических проблемах Европы

Читатели британского издания Daily Mail оценили публикацию, в которой рассказывалось, что президент России Владимир Путин накинул пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммаду ибн Заиду Аль Нахайяну после переговоров. Комментаторы не поддержали позиции автора статьи, считающего, что Путин "пытается заморозить людей по всей Европе".

"Путин никого не замораживает. Наши делают это. Мы наложили санкции на русских, почему они не могут наложить санкции на нас?" — задался вопросом комментатор JensonPB.

"Запад замораживает себя своими глупыми выборами, не вините Путина", — вторит ему Bonmatin.

Песков прояснил судьбу пальто, которое Путин одолжил президенту ОАЭ на переговорах в Москве

Песков прояснил судьбу пальто, которое Путин одолжил президенту ОАЭ на переговорах в Москве

"Теперь саудовцы объединяют усилия с Россией и Китаем. Хорошая работа, Джо (Байден. — Прим. Лайфа). Вы нас сломите своим слабоумием", — сетует snozzberry.

"Байден потерял поддержку Ближнего Востока. Джонациональная катастрофа", — делится выводом newstruth.

Путин: Действия России и ОАЭ в ОПЕК+ направлены на стабилицацию мировых рынков

Путин: Действия России и ОАЭ в ОПЕК+ направлены на стабилицацию мировых рынков

"Он (Путин. — Прим. Лайфа) не пытается заморозить Европу. Европа заморозила себя", — ставит точку Romboid.

Напомним: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. Американский президент Джо Байден признался, что разочарован данным решением. По его словам, Белый дом ещё рассматривает дальнейшие шаги.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Jonas Walzberg

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров