Зеленский сообщил о восстановлении 15 объектов энергетики после российских ударов

Украинские службы восстановили 15 объектов энергосистемы, которые пострадали в результате ракетных ударов России, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в некоторых городах и районах продолжают применять веерные отключения электричества.

"В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики ещё вынуждены применять графики стабилизационных отключений", — отметил глава государства в своём обращении.