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15 октября, 02:05

Зеленский сообщил о восстановлении 15 объектов энергетики после российских ударов

Украинские службы восстановили 15 объектов энергосистемы, которые пострадали в результате ракетных ударов России, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в некоторых городах и районах продолжают применять веерные отключения электричества.

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"В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики ещё вынуждены применять графики стабилизационных отключений", — отметил глава государства в своём обращении.

Зеленский призвал граждан страны "сознательно" уменьшить потребление электроэнергии по часам в пиковое время, чтобы энергосистема работала стабильно.

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Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, это было осуществлено 10 октября. Некоторые крупные города остались без света и воды в результате повреждения ключевых объектов инфраструктуры. В Минобороны РФ сообщили, что цель ударов достигнута и все назначенные объекты поражены. 11 октября удары продолжились. 12 и 13 октября на Украине также объявлялась воздушная тревога. Подобное произошло в ряде регионов и 14 октября.

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ТАСС / IMAGO / APAimages

Иван Косицын

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