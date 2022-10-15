Российская армия применила на Украине артиллерийские комплексы "Пенициллин"

Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в ходе спецоперации на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной ВСУ артиллерией НАТО. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает РИА "Новости".

"Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 "Пенициллин" прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО", — рассказал собеседник агентства.

"Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, после чего выдаёт точные координаты местоположения противника на электронную карту.

Плюс "Пенициллина" ещё и в том, что он, в отличие от применяемых украинскими войсками американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, не использует радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Новейший комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси КамАЗа, её разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъёмной мачте.