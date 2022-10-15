Пентагон включил снаряды к HIMARS в новый пакет помощи Украине

Вашингтон направит Киеву снаряды к системам HIMARS и к артиллерии в рамках нового пакета помощи стоимостью 725 миллионов долларов. Об этом информирует Пентагон.

"Новый пакет оборонной помощи включает дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 5 тысяч 155-миллиметровых единиц систем дистанционного противотанкового минирования", — перечислило позиции военное ведомство.

В рамках военной помощи Украина получит также пять тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более двухсот транспортных средств и два миллиона патронов.