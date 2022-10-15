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15 октября, 02:17

Пентагон включил снаряды к HIMARS в новый пакет помощи Украине

Пентагон включил снаряды и боеприпасы к HIMARS в новый пакет помощи Киеву

Вашингтон направит Киеву снаряды к системам HIMARS и к артиллерии в рамках нового пакета помощи стоимостью 725 миллионов долларов. Об этом информирует Пентагон.

"Новый пакет оборонной помощи включает дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 5 тысяч 155-миллиметровых единиц систем дистанционного противотанкового минирования", — перечислило позиции военное ведомство.

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В рамках военной помощи Украина получит также пять тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более двухсот транспортных средств и два миллиона патронов.

Ранее сообщалось, что Украина получила от США ещё четыре установки HIMARS. Министр обороны страны Алексей Резников счёл это "отличной новостью" в преддверии встречи на базе Рамштайн. Там обычно проходят переговоры так называемой Контактной группы по обороне Украины, где обсуждают поставки вооружения Киеву.

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ТАСС / АР / Roman Koksarov

Юлия Коновалова

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