Пентагон включил снаряды к HIMARS в новый пакет помощи Украине
Пентагон включил снаряды и боеприпасы к HIMARS в новый пакет помощи Киеву
Вашингтон направит Киеву снаряды к системам HIMARS и к артиллерии в рамках нового пакета помощи стоимостью 725 миллионов долларов. Об этом информирует Пентагон.
"Новый пакет оборонной помощи включает дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тысячи 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 5 тысяч 155-миллиметровых единиц систем дистанционного противотанкового минирования", — перечислило позиции военное ведомство.
В рамках военной помощи Украина получит также пять тысяч противотанковых орудий, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, более двухсот транспортных средств и два миллиона патронов.
Ранее сообщалось, что Украина получила от США ещё четыре установки HIMARS. Министр обороны страны Алексей Резников счёл это "отличной новостью" в преддверии встречи на базе Рамштайн. Там обычно проходят переговоры так называемой Контактной группы по обороне Украины, где обсуждают поставки вооружения Киеву.
ТАСС / АР / Roman Koksarov