Власти Запорожья сообщили о взрывах и пожаре в городе

Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил о взрывах в Запорожье, после которых начался пожар. Эту информацию он разместил у себя в телеграм-канале.

Согласно сведениям представителя администрации, в результате ЧП пострадали объекты инфраструктуры города. Сообщения об отбое воздушной тревоги поступили спустя час.

Напомним, накануне вечером воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях. Об этом также информировали местные власти. А прежде объявляли воздушную тревогу в восьми регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.