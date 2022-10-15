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15 октября, 03:27

Власти Запорожья сообщили о взрывах и пожаре в городе

Секретарь горсовета Запорожья сообщил об ударах по инфраструктуре и пожаре

Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил о взрывах в Запорожье, после которых начался пожар. Эту информацию он разместил у себя в телеграм-канале.

Согласно сведениям представителя администрации, в результате ЧП пострадали объекты инфраструктуры города. Сообщения об отбое воздушной тревоги поступили спустя час.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, объявлена воздушная тревога

Напомним, накануне вечером воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях. Об этом также информировали местные власти. А прежде объявляли воздушную тревогу в восьми регионах Украины: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на недостаток имеющегося у страны вооружения. На сей раз он обратил внимание на то, что Незалежная имеет лишь десятую часть от необходимого ей количества систем ПВО.

Обложка ©

Shutterstock

Дмитрий Алексиевич

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