Беженец с Украины перебрался в Канаду и пожалел

Украинский беженец Зограб Демергян пожалел о своём решении приехать в Канаду. Он столкнулся со сложностями с освоением на новом месте и невозможностью трудоустроиться. Такова история, рассказанная телеканалом CBC.

Мужчина прибыл в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор с женой, пасынком и собакой в середине сентября, Украину они покинули ранее в этом году. Зограб — IT-специалист, поэтому на перспективы своего трудоустройства и дальнейший поиск жилья он возлагал серьёзные надежды. Однако пока он так и не смог подыскать "хорошую" работу, а его семье приходится обитать во временном жилье, которое предоставила Ассоциация новых канадцев (ANC).

"Мы сидим в отеле и просто смотрим друг на друга. Каждый день в отеле я занимаюсь тем, что провожу 12 часов за своим ноутбуком в поисках работы", — пожаловался украинец в беседе с CBC.

Важную роль в решении семьи перебраться в Канаду сыграли программа специальных виз для граждан Украины, поддержка, предложенная ANC и правительством провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, а также перспективы трудоустройства и обещание более спокойной жизни. Для переезда Зограб взял кредит в тысячу евро, первый платёж по нему должен был быть произведён на этой неделе, однако, несмотря на недели поисков, беженец с Украины так и не смог найти работу.

"Гостеприимство не покроет мои расходы на жизнь. Я не прошу бесплатного жилья, я не прошу бесплатных денег. Всё, что я прошу, — это работу, за которую платят, как у обычных людей", — посетовал он, добавив, что он и его семья хотят "построить здесь своё будущее".