Мобилизованный боец ММА объяснил, почему на ноябрь у него запланирован поединок
Минеев: Бой с бразильцем Родригесом состоится, от него зависит престиж России
Боец смешанного стиля (ММА), чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев объяснил, почему его бой с бразильцем Фернандо Родригесом состоится, несмотря на мобилизацию.
"Руководство части однозначно высказало мнение о возможности провести предстоящий бой. От этого зависит престиж страны, нашей федерации смешанных единоборств, кикбоксинга, нашего клуба и, конечно, моя репутация. Поэтому есть такая договорённость", — приводит слова спортсмена "Матч ТВ".
Минеев сообщил, что пока находится дома и готовится как к поступлению на службу, так и к бою. Все необходимые документы спортсмен уже направил в часть, теперь остаётся ждать решения о прибытии.
Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации.
ТАСС / Сергей Савостьянов