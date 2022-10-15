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15 октября, 04:20

Мобилизованный боец ММА объяснил, почему на ноябрь у него запланирован поединок

Минеев: Бой с бразильцем Родригесом состоится, от него зависит престиж России

Боец смешанного стиля (ММА), чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев объяснил, почему его бой с бразильцем Фернандо Родригесом состоится, несмотря на мобилизацию.

"Руководство части однозначно высказало мнение о возможности провести предстоящий бой. От этого зависит престиж страны, нашей федерации смешанных единоборств, кикбоксинга, нашего клуба и, конечно, моя репутация. Поэтому есть такая договорённость", — приводит слова спортсмена "Матч ТВ".

Боец ММА Минеев заявил, что прибыл по повестке в военкомат и готов служить

Боец ММА Минеев заявил, что прибыл по повестке в военкомат и готов служить

Минеев сообщил, что пока находится дома и готовится как к поступлению на службу, так и к бою. Все необходимые документы спортсмен уже направил в часть, теперь остаётся ждать решения о прибытии.

Ранее сообщалось, что Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Юлия Коновалова

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