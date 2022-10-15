Мобилизованный боец ММА объяснил, почему на ноябрь у него запланирован поединок

Боец смешанного стиля (ММА), чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев объяснил, почему его бой с бразильцем Фернандо Родригесом состоится, несмотря на мобилизацию.

"Руководство части однозначно высказало мнение о возможности провести предстоящий бой. От этого зависит престиж страны, нашей федерации смешанных единоборств, кикбоксинга, нашего клуба и, конечно, моя репутация. Поэтому есть такая договорённость", — приводит слова спортсмена "Матч ТВ".

Минеев сообщил, что пока находится дома и готовится как к поступлению на службу, так и к бою. Все необходимые документы спортсмен уже направил в часть, теперь остаётся ждать решения о прибытии.