Ушёл из жизни заслуженный артист Анатолий Хрусталёв

В Пензе в возрасте 77 лет скончался заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Хрусталёв. Об этом сообщает на своём сайте Министерство культуры Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в возрасте 92 лет умер актёр театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко. Он исполнил такие значительные роли, как Василий Тёркин в одноимённой комедии (1975 год), дед Захар в комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).