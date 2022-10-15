Ушёл из жизни заслуженный артист Анатолий Хрусталёв
Заслуженный артист России Анатолий Хрусталёв умер на 78-м году жизни
Анатолий Хрусталёв. Фото © Министерство культуры Пензенской области
В Пензе в возрасте 77 лет скончался заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Хрусталёв. Об этом сообщает на своём сайте Министерство культуры Пензенской области.
В некрологе отмечается, что трудовой путь артиста является ярким примером преданности профессии и отечественной культуре, "образцом подлинного служения искусству, достойным глубочайшего уважения".
Более 40 лет Хрусталёв посвятил работе в Пензенской областной филармонии и в Пензаконцерте. Артист являлся ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске в возрасте 92 лет умер актёр театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко. Он исполнил такие значительные роли, как Василий Тёркин в одноимённой комедии (1975 год), дед Захар в комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).