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15 октября, 04:05

Ушёл из жизни заслуженный артист Анатолий Хрусталёв

Заслуженный артист России Анатолий Хрусталёв умер на 78-м году жизни

<p>Анатолий Хрусталёв. Фото © <a href="https://minkult.pnzreg.ru/news/obshchestvo/18466/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство культуры Пензенской области</a></p>

Анатолий Хрусталёв. Фото © Министерство культуры Пензенской области

В Пензе в возрасте 77 лет скончался заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Коми Анатолий Хрусталёв. Об этом сообщает на своём сайте Министерство культуры Пензенской области.

В некрологе отмечается, что трудовой путь артиста является ярким примером преданности профессии и отечественной культуре, "образцом подлинного служения искусству, достойным глубочайшего уважения".

Более 40 лет Хрусталёв посвятил работе в Пензенской областной филармонии и в Пензаконцерте. Артист являлся ведущим солистом Губернаторской симфонической капеллы.

Умер народный артист России Николай Лебедев

Умер народный артист России Николай Лебедев

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в возрасте 92 лет умер актёр театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко. Он исполнил такие значительные роли, как Василий Тёркин в одноимённой комедии (1975 год), дед Захар в комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).

Дмитрий Алексиевич

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