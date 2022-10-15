Американский боец призвал Россию нанести ядерный удар по США

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикланд призвал Россию нанести ядерный удар по Штатам. По его мнению, это укрепит дух граждан США.

"Американцы — самые большие неженки. Сколько сейчас американских чемпионов в UFC? Посмотрите на этого жёсткого бразильца, который отправил меня в нокаут. Американцы чертовски мягкие: слишком много удобств, жизнь слишком хороша для вас", — заявил спортсмен в интервью экс-бойцу MMA Брендану Шаубу, размещённому на YouTube-канале Thiccc Boy.