В Новой Каховке сработала ПВО
В Новой Каховке сработала ПВО, прозвучали два взрыва
В Новой Каховке Херсонской области звучит сирена воздушной тревоги, сообщают местные власти. По данным администрации, также работает система противовоздушной обороны.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая [за сутки]. Работает ПВО: два воздушных взрыва", — сказано в сообщении администрации.
Ранее Лайф писал, что в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Так, например, накануне было слышно не менее пяти взрывов. Часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Официальной информации о погибших и пострадавших не поступало. Другой снаряд упал на территорию местного лицея, обошлось без разрушений. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области. Также при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате которого есть раненые и погибшие.
ТАСС / Сергей Бобылев