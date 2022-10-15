В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке Херсонской области звучит сирена воздушной тревоги, сообщают местные власти. По данным администрации, также работает система противовоздушной обороны.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая [за сутки]. Работает ПВО: два воздушных взрыва", — сказано в сообщении администрации.