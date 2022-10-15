В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек

Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в "Твиттере". Ранее сообщалось о 22 жертвах.

В угольной шахте турецкого города Амасра провинции Батыр прогремел взрыв. Видео © twitter / بض الأخبار

"Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28", — написал он и добавил, что в больнице находятся 11 пострадавших.

В социальных сетях появились кадры обстановки у места трагедии. Сотни людей собрались у шахты, где ждут спасения рабочих, оставшихся под завалами. В эти минуты на месте происшествия работают спасатели и медики.