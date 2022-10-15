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15 октября, 06:18

В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек

<p>В угольной шахте турецкого города Амасра провинции Батыр прогремел взрыв. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/aa_arabic/status/1581072377735442436?s=20&t=tU9IgkD2vrIGBTKGO_70Dw" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ANADOLU AGENCY</a></p>

В угольной шахте турецкого города Амасра провинции Батыр прогремел взрыв. Обложка © twitter / ANADOLU AGENCY

Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в "Твиттере". Ранее сообщалось о 22 жертвах.

В угольной шахте турецкого города Амасра провинции Батыр прогремел взрыв. Видео © twitter / بض الأخبار

"Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28", — написал он и добавил, что в больнице находятся 11 пострадавших.

В социальных сетях появились кадры обстановки у места трагедии. Сотни людей собрались у шахты, где ждут спасения рабочих, оставшихся под завалами. В эти минуты на месте происшествия работают спасатели и медики.

Напомним: 14 октября в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы десятки рабочих. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.

Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22

Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22

Оксана Попова

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