В Турции число погибших при взрыве на шахте выросло до 28 человек
В угольной шахте турецкого города Амасра провинции Батыр прогремел взрыв. Обложка © twitter / ANADOLU AGENCY
Число погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции возросло до 28. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в "Твиттере". Ранее сообщалось о 22 жертвах.
В угольной шахте турецкого города Амасра провинции Батыр прогремел взрыв. Видео © twitter / بض الأخبار
"Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28", — написал он и добавил, что в больнице находятся 11 пострадавших.
В социальных сетях появились кадры обстановки у места трагедии. Сотни людей собрались у шахты, где ждут спасения рабочих, оставшихся под завалами. В эти минуты на месте происшествия работают спасатели и медики.
Напомним: 14 октября в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы десятки рабочих. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.