НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 октября, 06:33
32625

Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе

Глава Киевской областной военной администрации Кулеба сообщил о ракетном ударе

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. По его данным, жертв нет.

"Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв", — написал он в телеграм-канале.

Ранее Лайф сообщал, что воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины. СМИ Украины также распространяют сообщения о новых взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Напомним, несколько часов назад секретарь горсовета Анатолий Куртев проинформировал, что "пострадали объекты инфраструктуры" и произошёл пожар.

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

Обложка ©

ТАСС / OLEG PETRASYUK

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров