Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. По его данным, жертв нет.

"Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв", — написал он в телеграм-канале.