Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Глава Киевской областной военной администрации Кулеба сообщил о ракетном ударе
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. По его данным, жертв нет.
"Киевская область! Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно, без жертв", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины. СМИ Украины также распространяют сообщения о новых взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Напомним, несколько часов назад секретарь горсовета Анатолий Куртев проинформировал, что "пострадали объекты инфраструктуры" и произошёл пожар.
ТАСС / OLEG PETRASYUK