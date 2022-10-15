"Готовы к любым задачам": В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными
В Белоруссию прибыли первые эшелоны с военными РФ из состава совместной группировки войск
В воскресенье первые эшелоны с военнослужащими Российской Федерации из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Белоруссию. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.
Первые эшелоны с военнослужащими Российской Федерации из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Белоруссию. Видео © Телекомпания "ВоенТВ"
"Мы прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданной: очень тёплой, очень приятно. Мы прибыли в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования", — сказал заместитель командира роты Виктор Смеян и добавил, что настроение у военнослужащих хорошее, а настрой — боевой.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства.
Кадр из видео / Телекомпания "ВоенТВ"