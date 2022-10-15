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15 октября, 09:27

"Готовы к любым задачам": В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными

В Белоруссию прибыли первые эшелоны с военными РФ из состава совместной группировки войск

В воскресенье первые эшелоны с военнослужащими Российской Федерации из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Белоруссию. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Первые эшелоны с военнослужащими Российской Федерации из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Белоруссию. Видео © Телекомпания "ВоенТВ"

"Мы прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданной: очень тёплой, очень приятно. Мы прибыли в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования", — сказал заместитель командира роты Виктор Смеян и добавил, что настроение у военнослужащих хорошее, а настрой — боевой.

Российские подразделения совместной группировки войск скоро прибудут в Белоруссию

Российские подразделения совместной группировки войск скоро прибудут в Белоруссию

Ранее Лайф рассказывал, что Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства.

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Кадр из видео / Телекомпания "ВоенТВ"

Оксана Попова

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