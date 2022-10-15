"Готовы к любым задачам": В Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными

В воскресенье первые эшелоны с военнослужащими Российской Федерации из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Белоруссию. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

"Мы прибыли на белорусскую землю. Честно скажу, встреча была неожиданной: очень тёплой, очень приятно. Мы прибыли в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования", — сказал заместитель командира роты Виктор Смеян и добавил, что настроение у военнослужащих хорошее, а настрой — боевой.