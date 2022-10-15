Разоблачивший Чикатило следователь Костоев допустил нераскрытые убийства у маньяка

У самого кровавого советского маньяка Андрея Чикатило, убившего несколько десятков человек, могли остаться нераскрытые преступления. Такую точку зрения в беседе с "Лентой.ру" озвучил экс-замруководителя отдела по расследованию особо важных дел Прокуратуры РСФСР Исса Костоев, следственной группе которого удалось задержать убийцу.

"Мне кажется, он выдал нам всё, что помнил. Но теоретически я могу допустить, что один-два трупа у него могли остаться, скорее всего, в Шахтах. Там у Чикатило было больше всего убийств, а местную милицию на особый контроль взяли в Москве", — сообщил он.

Костоев пояснил, что в то время шахтинские милиционеры старались избавляться от всех безвестных останков, "чтобы не осложнять себе жизнь". По его словам, лишние трупы тогда играли против сотрудников и являлись доказательством их неэффективной работы.

"А нет тела — нет дела", — резюмировал следователь.