В России за сутки выявили 13 384 случая коронавируса
Ещё 13 384 случая заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки, сообщила пресс-служба федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
За это же время было госпитализировано 1657 человек, что на 5,3% меньше в сравнении с 14 октября. Выздоровело 26 130 пациентов — на 5,1% меньше, чем днём ранее. Также за сутки подтверждено 98 летальных исходов. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 21 292 200 инфицированных. Умерло за это время 388 807 пациентов.
Ранее биотехнолог рассказал, что после ковида человек стареет гораздо быстрее. Причём существенно ускорить процесс может даже протекание коронавируса в лёгкой форме. Это из-за нескольких факторов, которые приводят к гормональным, неврологическим, кардиологическим заболеваниям.
ТАСС / Михаил Терещенко