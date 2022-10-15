В России за сутки выявили 13 384 случая коронавируса

За это же время было госпитализировано 1657 человек, что на 5,3% меньше в сравнении с 14 октября. Выздоровело 26 130 пациентов — на 5,1% меньше, чем днём ранее. Также за сутки подтверждено 98 летальных исходов. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 21 292 200 инфицированных. Умерло за это время 388 807 пациентов.