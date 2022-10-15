Covindex рухнул до 92,7 пункта

Россияне стали меньше покупать товары, связанные с пандемией: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетную бумагу, лимоны и гречку. Об этом говорит коронавирусный индекс (Covindex), который преодолел за прошлую неделю февральский минимум, упав на 6 пунктов — до 92,7.

"Коронавирус продолжает уходить из текущей повестки российского потребителя", — отметили аналитики "Платформы ОФД".

Индекс был разработан РИА "Новости", а цифры для него предоставляет оператор фискальных данных "Платформа ОФД". Для расчётов выбраны названные семь товаров, которые лучше всего раскупались в пандемию. За базовые 100 баллов взяты показатели покупок с 13 по 19 апреля 2020 года, относительно которых постоянно оцениваются изменения потребительского спроса.

Специалисты отметили, что на прошлой неделе средний чек вырос лишь по антисептикам (на 3%, до 214 рублей), но упал по медицинским маскам (до 88 рублей), кусковому мылу (до 94 рублей), туалетной бумаге (до 98 рублей), перчаткам (до 133 рублей) и гречке (до 108 рублей), а спрос на лимоны не изменился.