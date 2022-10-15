НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 октября, 08:50

Covindex рухнул до 92,7 пункта

Covindex снизился до 92,7 пункта, показав падение спроса в РФ на маски, перчатки и гречку

Россияне стали меньше покупать товары, связанные с пандемией: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетную бумагу, лимоны и гречку. Об этом говорит коронавирусный индекс (Covindex), который преодолел за прошлую неделю февральский минимум, упав на 6 пунктов — до 92,7.

"Коронавирус продолжает уходить из текущей повестки российского потребителя", отметили аналитики "Платформы ОФД".

Индекс был разработан РИА "Новости", а цифры для него предоставляет оператор фискальных данных "Платформа ОФД". Для расчётов выбраны названные семь товаров, которые лучше всего раскупались в пандемию. За базовые 100 баллов взяты показатели покупок с 13 по 19 апреля 2020 года, относительно которых постоянно оцениваются изменения потребительского спроса.

Специалисты отметили, что на прошлой неделе средний чек вырос лишь по антисептикам (на 3%, до 214 рублей), но упал по медицинским маскам (до 88 рублей), кусковому мылу (до 94 рублей), туалетной бумаге (до 98 рублей), перчаткам (до 133 рублей) и гречке (до 108 рублей), а спрос на лимоны не изменился.

Биотехнолог рассказал, что после ковида человек стареет гораздо быстрее

Биотехнолог рассказал, что после ковида человек стареет гораздо быстрее

Напомним: 10 октября сообщалось, что в России зарегистрировали минимум новых случаев ковида с 3 августа. Общее число пациентов, победивших ковид, достигло 20 439 043. Всего в России выявили 21 218 993 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 388 295 летальных случаев.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров