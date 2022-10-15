МИД России констатировал поражение НАТО на Украине
Замглавы МИД Грушко констатировал поражение НАТО на Украине из-за проекта "анти-Россия"
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко констатировал поражение НАТО на Украине в связи с крахом проекта по превращению страны в анти-Россию. Так он прокомментировал ТАСС высказывания генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что победа Москвы в Незалежной станет поражением для военного блока.
"НАТО уже потерпело поражение на Украине. Это поражение связано с крахом проекта превращения Украины в анти-Россию", — объяснил дипломат.
Напомним: ранее Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что тем самым Столтенберг признал альянс стороной конфликта.
Пресс-служба Минобороны РФ