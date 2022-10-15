МИД России констатировал поражение НАТО на Украине

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко констатировал поражение НАТО на Украине в связи с крахом проекта по превращению страны в анти-Россию. Так он прокомментировал ТАСС высказывания генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что победа Москвы в Незалежной станет поражением для военного блока.