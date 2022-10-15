Рогов сравнил с геноцидом обстрелы ВСУ Запорожья ради срыва отопительного сезона

"Если раньше мы говорили о подрыве подстанции в Бердянске, которая обеспечивала электроэнергией только мирное население, ударах по насосным станциям в Розовском районе, отключении газа на освобождённой территории, то теперь ещё и о разрушении гражданской инфраструктуры: конкретные и постоянные удары по ЛЭП, которые должны были запитывать Энергодар от Запорожской АЭС, которая в том числе является источником подачи тепла и горячей воды", — указал он.