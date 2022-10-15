Рогов сравнил с геноцидом обстрелы ВСУ Запорожья ради срыва отопительного сезона
Украина демонстрирует "классический пример геноцида, зачистку жизненного пространства", пытаясь обстрелами сорвать отопительный сезон в освобождённой части Запорожской области. Об этом заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Если раньше мы говорили о подрыве подстанции в Бердянске, которая обеспечивала электроэнергией только мирное население, ударах по насосным станциям в Розовском районе, отключении газа на освобождённой территории, то теперь ещё и о разрушении гражданской инфраструктуры: конкретные и постоянные удары по ЛЭП, которые должны были запитывать Энергодар от Запорожской АЭС, которая в том числе является источником подачи тепла и горячей воды", — указал он.
Рогов подчеркнул, что подобных примеров всё больше, так как Киев не теряет надежды лишить жителей Запорожья электричества, горячей воды, связи и отопления.
Ранее Рогов заявлял, что в Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск. Так он отреагировал на информацию, что Киев вынашивает планы форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka