Одежда этих шести цветов на женщинах отталкивает мужчин

Многие специалисты, как психологи, так и стилисты, постоянно говорят о том, как важно подбирать для образов правильные цвета и оттенки. Есть те, которые придадут женщине уверенности в себе и сделают привлекательнее в глазах окружающих. Есть и другие, что могут отталкивать потенциальных кавалеров, "отгоняя" от хозяйки наряда. Третьи цвета мужчины вообще терпеть не могут на женщинах. Какие же оттенки отталкивают представителей сильной половины человечества больше всего?

Жёлтый цвет

У мужчин жёлтый цвет ассоциируется с чем-то негативным. Фото © Unsplash

Из песни Наташи Королёвой мы знаем, что "жёлтые тюльпаны — вестники разлуки". Вот и у большинства мужчин, кто видит платья жёлтого или горчичного цвета, сразу всплывают в памяти эти слова. Как оказалось, жёлтый цвет у сильного пола вообще ассоциируется с чем-то негативным: эгоизмом женщины, потенциальным предательством, изменами, желанием поразвлечься и бросить. Поэтому, дорогие дамы, подбирайте наряды с жёлтым цветом аккуратно или старайтесь оттенять его, чтобы выглядел как яркий акцент и не более.

Коричневый цвет

Девушка, одетая в коричневый, представляется скучной занудой, не способной быть романтичной. Фото © Unsplash

Модный цвет осени 2022 года почему-то мужчинам пришёлся не по вкусу. Если у девушек оттенки ассоциируются с горячим шоколадом, какао и просто уютом, представители сильной половины человечества морщат носы, видя даму в коричневой одежде. Чем же объясняется неприязнь парней? Тяжёлой энергетикой цвета. Девушка в коричневом ассоциируется со скучной занудой, не способной быть романтичной или открытой к флирту. Часто сами кавалеры выбирают костюмы коричневых оттенков на какие-то деловые переговоры, поэтому на дамах этот цвет воспринимают негативно.

Красный цвет

Красный цвет на женщине может как привлекать, так и пугать мужчин. Фото © Unsplash

Интересно, что цвет страсти и любви оказался среди оттенков, которые воспринимаются мужчинами не всегда на ура. Дело в том, что красный цвет — очень агрессивный по энергетике, и тут ситуация может проиграться по-разному. В первом варианте этот оттенок на женщине сработает как "красная тряпка" для быка, то есть привлечёт к обладательнице наряда внимание, вызовет к ней интерес. Во втором — мужчине такое цветовое заявление девушки покажется агрессивно-отчаянным и в итоге только оттолкнёт.

Белый цвет

Некоторые юноши углядят в выборе белого цвета в одежде намёк на свадьбу. Фото © Unsplash

С этим цветом всё тоже не так просто, как может показаться на первый взгляд. Белый ассоциируется с невинностью. Если женщина в основном наряжается в одежду этого цвета, может как притянуть мужское внимание, так и оттолкнуть ухажёров. Ведь некоторые обязательно найдут в таком выборе намёк на желание поскорее выйти замуж, а для нерешительных кавалеров тема брака — табу.

Оранжевый цвет

К женщине, которая решилась разбавить наряд оранжевым, парни относятся настороженно. Фото © Freepik

Второй трендовый цвет осени 2022-го оказался среди тех оттенков, которые мужчины предпочитают не видеть на избранницах. Ну а оранжевый чем не угодил? Сочный и насыщенный, такой яркий оттенок, мимо которого невозможно пройти. Выяснилось, что большинству парней этот цвет не нравится из-за ассоциаций с морковью или коркой апельсина. К женщине, которая решилась разбавить наряд оранжевым, относятся настороженно, считая, что девушка может оказаться не той, за кого пытается себя выдать.

Серый цвет

Мужчины подсознательно видят в серых нарядах чрезмерную скромность, желание спрятаться и низкую самооценку. Фото © Unsplash

Понять, почему же в списке цветов, которые отталкивают мужчин от женщин, оказался серый, проще всего. Несмотря на то что его оттенки считаются базовыми и нейтральными, способными приукрасить любой образ, парни видят в сером цвете на дамах иной смысл. Если его слишком много, представительница слабого пола становится "мышкой". Мужчины подсознательно видят в серых нарядах чрезмерную женскую скромность, желание спрятаться и низкую самооценку.