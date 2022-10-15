Эти пять имён носят самые опасные водители-мужчины

Всегда помните, что имя наделяет человека самыми разными качествами. У людей есть и хорошие черты, и плохие, и важно знать о каждой из них. Мужчины, например, часто гонятся за адреналином, стремясь показать превосходство над другими или просто впечатлить даму сердца. Выяснили и делимся с вами, носители каких имён в зоне риска как самые непредсказуемые и опасные водители.

Александр

Одна из преобладающих черт в характере мужчины по имени Александр — импульсивность. Фото © Unsplash

Открывает наш список опасных водителей Александр. "Защитник" или же "оберегающий муж" — так переводится это красивое и благородное имя. Одной из преобладающих черт характера такого мужчины является импульсивность. Вспыльчивый Александр может быть примерным водителем, но никогда не угадаете, кто или что выведет его из себя на дороге, заставив совершить опасные манёвры. Обладатель этого имени не любит рисковать и подвергать опасности близких, если они находятся в салоне автомобиля. А вот в одиночной поездке Саша может позволить себе прокатиться с ветерком.

Имя Станислав

Мужчина Станислав отличается ранимостью и воспринимает обгон себя как личное оскорбление. Фото © Unsplash

Ещё один водитель, которого на дороге вы точно хотели бы встречать как можно реже, — Станислав. Мужчина, названный этим именем, отличается ранимостью, поэтому часто воспринимает казусы с обгоном себя как личное оскорбление и желает отомстить обидчику. Не всегда положительно влияет на судьбу Станислава и его чрезмерное самолюбие. Нередко именно чувство собственного достоинства заставляет мужчину подвергать опасности себя и других, лишь бы доказать, насколько развиты у него рефлексы и как тонко он чувствует автомобиль.

Мужское имя Альберт

Альберт за рулём чувствует себя чуть ли не богом. Фото © Unsplash

Носитель этого редкого имени тоже может оказаться не самым правильным водителем. Альберт за рулём чувствует себя чуть ли не богом, поэтому просто не замечает других автомобилистов. Мужчина думает так: раз он едет на дорогой и элитной машине (а других авто обладатель этого имени никогда не приобретает), то все обязаны уступать ему дорогу и пропускать. Эгоизм и одновременно оптимизм заставляют Альберта идти на риск с улыбкой, будучи уверенным, что в этот раз опять ничего плохого не произойдёт. Но это не лучшая позиция для участника дорожного движения.

Виктор

Эмоциональность Виктора подталкивает его гнаться за адреналином при любой возможности. Фото © Unsplash

Обладатель имени Виктор часто делает что-то, просто чтобы впечатлить других. Ему неважно, будет это эмоция положительная или отрицательная, главное — оказаться замеченным. Из-за такого подхода Витя становится необоснованно рисковым водителем, с которым порой бывает просто опасно ездить. Эмоциональность подталкивает Виктора гнаться за адреналином при любой возможности. Находясь "в облаках", обладатель этого имени начинает по-особенному ценить жизнь. Именно из-за чувства повышенной собственной ценности мужчина рискует снова и снова.

Имя Дмитрий

Гонять и подрезать на дороге Дмитрий начинает в состоянии стресса. Фото © Unsplash