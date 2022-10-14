Долой метания: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Водолей
Астролог Вера Хубелашвили рассказала Лайфу, что случится в 2023-м с каждым из знаков зодиака. Так, представители стихии Воздуха Водолеи будут вовсю пытаться привнести в жизнь нечто новое.
Каким будет 2023 год для Водолея?
Беспокойные Водолеи в 2023 году почувствуют, что привычная жизнь стала для них тесной. Эти представители воздушной стихии будут искать новые знакомства, новые интересы, новые сферы деятельности.
Однако помните: чтобы ваши поиски принесли не только эмоции, но и успех, цели должны отвечать вашим внутренним потребностям
Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Водолей
Люди, рождённые под знаком зодиака Водолей, получат шанс на счастливые отношения, как только перестанут метаться от одной симпатии к другой. Фото © Freepik / Vectonauta
То, насколько счастливой будет личная жизнь Водолеев в 2023-м, будет зависеть от того, насколько точно эти воздушные люди определятся в предпочтениях и пожеланиях к партнёру. Как только Водолеи перестанут метаться от одной симпатии к другой, получат шанс на долгие и счастливые отношения.
А представителям стихии Земли Тельцам в 2023-м придётся уделить время и внимание решению старых конфликтов. При этом важно помнить, что не каждого человека из прошлого стоит возвращать в свою жизнь.
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