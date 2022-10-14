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14 октября, 13:45

Долой метания: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Водолей

Астролог Вера Хубелашвили рассказала Лайфу, что случится в 2023-м с каждым из знаков зодиака. Так, представители стихии Воздуха Водолеи будут вовсю пытаться привнести в жизнь нечто новое.

Каким будет 2023 год для Водолея?

Беспокойные Водолеи в 2023 году почувствуют, что привычная жизнь стала для них тесной. Эти представители воздушной стихии будут искать новые знакомства, новые интересы, новые сферы деятельности.

Однако помните: чтобы ваши поиски принесли не только эмоции, но и успех, цели должны отвечать вашим внутренним потребностям

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Однако помните: чтобы ваши поиски принесли не только эмоции, но и успех, цели должны отвечать вашим внутренним потребностям</p>
<p>Однако помните: чтобы ваши поиски принесли не только эмоции, но и успех, цели должны отвечать вашим внутренним потребностям</p>

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Водолей

Люди, рождённые под знаком зодиака Водолей, получат шанс на счастливые отношения, как только перестанут метаться от одной симпатии к другой. Фото © Freepik / Vectonauta

Люди, рождённые под знаком зодиака Водолей, получат шанс на счастливые отношения, как только перестанут метаться от одной симпатии к другой. Фото © Freepik / Vectonauta

То, насколько счастливой будет личная жизнь Водолеев в 2023-м, будет зависеть от того, насколько точно эти воздушные люди определятся в предпочтениях и пожеланиях к партнёру. Как только Водолеи перестанут метаться от одной симпатии к другой, получат шанс на долгие и счастливые отношения.

Личная жизнь требует перемен: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог

Личная жизнь требует перемен: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Козерог

А представителям стихии Земли Тельцам в 2023-м придётся уделить время и внимание решению старых конфликтов. При этом важно помнить, что не каждого человека из прошлого стоит возвращать в свою жизнь.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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