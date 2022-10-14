Долой метания: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Водолей

Каким будет 2023 год для Водолея?

Беспокойные Водолеи в 2023 году почувствуют, что привычная жизнь стала для них тесной. Эти представители воздушной стихии будут искать новые знакомства, новые интересы, новые сферы деятельности.

Однако помните: чтобы ваши поиски принесли не только эмоции, но и успех, цели должны отвечать вашим внутренним потребностям Вера Хубелашвили Астролог

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Водолей

Люди, рождённые под знаком зодиака Водолей, получат шанс на счастливые отношения, как только перестанут метаться от одной симпатии к другой. Фото © Freepik / Vectonauta

То, насколько счастливой будет личная жизнь Водолеев в 2023-м, будет зависеть от того, насколько точно эти воздушные люди определятся в предпочтениях и пожеланиях к партнёру. Как только Водолеи перестанут метаться от одной симпатии к другой, получат шанс на долгие и счастливые отношения.