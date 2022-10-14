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14 октября, 13:00

Все проблемы решаемы: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Весы

Чего в 2023-м ждать каждому знаку зодиака, Лайфу раскрыла астролог Вера Хубелашвили. Так, представителям воздушной стихии Весам в романтике придётся выбирать между синицей в руках и журавлём в небе.

Каким будет 2023 год для Весов?

В 2023-м носители знака зодиака Весы почувствуют острую необходимость в единомышленниках, тех, кому можно доверять и на кого можно положиться. Именно окружение поможет Весам справиться со всеми проблемами как в профессиональной, так и в личной жизни.

Доверьтесь близким, сейчас вам нет никакой необходимости справляться со всем в одиночку

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Доверьтесь близким, сейчас вам нет никакой необходимости справляться со всем в одиночку</p>
<p>Доверьтесь близким, сейчас вам нет никакой необходимости справляться со всем в одиночку</p>

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Весы

Что до романтических отношений носителей знака зодиака Весы, им в 2023-м придётся выбирать между синицей в руках и журавлём в небе. Фото © Freepik / Vectonauta

Что до романтических отношений носителей знака зодиака Весы, им в 2023-м придётся выбирать между синицей в руках и журавлём в небе. Фото © Freepik / Vectonauta

В романтических отношениях в 2023 году люди, рождённые под знаком зодиака Весы, будут выбирать между синицей в руках и журавлём в небе. Этим вечно колеблющимся представителям стихии Воздуха следует помнить, что сомнения и стремление к переменам — это нормально, но не стоит застревать в таком состоянии надолго. Весы, действуйте по схеме: 1) принятие решения, 2) следование ему.

В центре внимания — работа и учёба: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Дева

В центре внимания — работа и учёба: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Дева

Что до личной жизни представителей земной стихии Козерогов, в 2023-м в ней настанут давно необходимые перемены. Однако почувствовать себя счастливыми смогут лишь те, кто отпустит старое.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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