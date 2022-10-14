Все проблемы решаемы: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Весы
Чего в 2023-м ждать каждому знаку зодиака, Лайфу раскрыла астролог Вера Хубелашвили. Так, представителям воздушной стихии Весам в романтике придётся выбирать между синицей в руках и журавлём в небе.
Каким будет 2023 год для Весов?
В 2023-м носители знака зодиака Весы почувствуют острую необходимость в единомышленниках, тех, кому можно доверять и на кого можно положиться. Именно окружение поможет Весам справиться со всеми проблемами как в профессиональной, так и в личной жизни.
Доверьтесь близким, сейчас вам нет никакой необходимости справляться со всем в одиночку
Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Весы
Что до романтических отношений носителей знака зодиака Весы, им в 2023-м придётся выбирать между синицей в руках и журавлём в небе. Фото © Freepik / Vectonauta
В романтических отношениях в 2023 году люди, рождённые под знаком зодиака Весы, будут выбирать между синицей в руках и журавлём в небе. Этим вечно колеблющимся представителям стихии Воздуха следует помнить, что сомнения и стремление к переменам — это нормально, но не стоит застревать в таком состоянии надолго. Весы, действуйте по схеме: 1) принятие решения, 2) следование ему.
Что до личной жизни представителей земной стихии Козерогов, в 2023-м в ней настанут давно необходимые перемены. Однако почувствовать себя счастливыми смогут лишь те, кто отпустит старое.
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