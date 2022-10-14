Не время медлить: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Близнецы
Как сложится 2023-й для каждого знака зодиака, в беседе с Лайфом спрогнозировала астролог Вера Хубелашвили. Так, жаждущим успеха представителям стихии Воздуха Близнецам придётся проявить активность.
Каким будет 2023 год для Близнецов?
Людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, в 2023-м придётся поактивничать, если хотят добиться больших успехов.
Но не пугайтесь, все ваши усилия будут вознаграждены сторицей. Подумайте о том, какие идеи и планы давно ждут реализации, и энергично беритесь за работу с самого первого дня
Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Близнецы
Чтобы начатые в 2023 году любовные отношения оказались долгосрочными, людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, придётся постараться. Фото © Freepik / Vectonauta
В любви, как и в деловых отношениях, залог успеха кроется в общении. Умение вести диалог, выслушать и понять собеседника позволит Близнецам найти точки соприкосновения с любым человеком и повысит шансы на долгий и счастливый союз. Однако для того, чтобы отношения оказались долгосрочными, представителям воздушной стихии придётся постараться.
А вот Девы — представители стихии Земли — в 2023-м будут иметь шансы на успех в любой области деятельности. Особенное внимание людям, рождённым под этим знаком зодиака, следует уделить получению новых теоретических и практических знаний.
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