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14 октября, 12:15

Не время медлить: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Близнецы

Как сложится 2023-й для каждого знака зодиака, в беседе с Лайфом спрогнозировала астролог Вера Хубелашвили. Так, жаждущим успеха представителям стихии Воздуха Близнецам придётся проявить активность.

Каким будет 2023 год для Близнецов?

Людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, в 2023-м придётся поактивничать, если хотят добиться больших успехов.

Но не пугайтесь, все ваши усилия будут вознаграждены сторицей. Подумайте о том, какие идеи и планы давно ждут реализации, и энергично беритесь за работу с самого первого дня

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Но не пугайтесь, все ваши усилия будут вознаграждены сторицей. Подумайте о том, какие идеи и планы давно ждут реализации, и энергично беритесь за работу с самого первого дня</p>
<p>Но не пугайтесь, все ваши усилия будут вознаграждены сторицей. Подумайте о том, какие идеи и планы давно ждут реализации, и энергично беритесь за работу с самого первого дня</p>

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Близнецы

Чтобы начатые в 2023 году любовные отношения оказались долгосрочными, людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, придётся постараться. Фото © Freepik / Vectonauta

Чтобы начатые в 2023 году любовные отношения оказались долгосрочными, людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, придётся постараться. Фото © Freepik / Vectonauta

В любви, как и в деловых отношениях, залог успеха кроется в общении. Умение вести диалог, выслушать и понять собеседника позволит Близнецам найти точки соприкосновения с любым человеком и повысит шансы на долгий и счастливый союз. Однако для того, чтобы отношения оказались долгосрочными, представителям воздушной стихии придётся постараться.

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А вот Девы — представители стихии Земли — в 2023-м будут иметь шансы на успех в любой области деятельности. Особенное внимание людям, рождённым под этим знаком зодиака, следует уделить получению новых теоретических и практических знаний.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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