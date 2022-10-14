Не время медлить: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Близнецы

Каким будет 2023 год для Близнецов?

Людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, в 2023-м придётся поактивничать, если хотят добиться больших успехов.

Но не пугайтесь, все ваши усилия будут вознаграждены сторицей. Подумайте о том, какие идеи и планы давно ждут реализации, и энергично беритесь за работу с самого первого дня Вера Хубелашвили Астролог

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Близнецы

Чтобы начатые в 2023 году любовные отношения оказались долгосрочными, людям, рождённым под знаком зодиака Близнецы, придётся постараться. Фото © Freepik / Vectonauta

В любви, как и в деловых отношениях, залог успеха кроется в общении. Умение вести диалог, выслушать и понять собеседника позволит Близнецам найти точки соприкосновения с любым человеком и повысит шансы на долгий и счастливый союз. Однако для того, чтобы отношения оказались долгосрочными, представителям воздушной стихии придётся постараться.