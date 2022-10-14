Чем Клава Кока оправдала вульгарные танцы у храма, за которые может пойти под суд

Празднование Дня знаний в 2022-м Клава Кока запомнит, похоже, надолго: казалось бы, рядовой концерт во Владивостоке, который дала певица, обернулся грандиозным скандалом. Артистка выступила прямо в самом сердце города, где помимо центральной площади располагается церковь. Некоторые родители посчитали недопустимым, что рядом с храмом звучали не совсем приличные строки известных песен, с нецензурными словами, а также упоминался алкоголь. Так, одну из местных мам возмутили "откровенный мат и вульгарные танцы кордебалета", за которыми наблюдали дети.

В итоге вскоре на скандал вокруг выступления Коки в День знаний возле российского флага, на фоне храма и в мини-юбке во Владивостоке обратил внимание Фонд защиты национального исторического наследия. Теперь против Клавдии Высоковой (настоящее имя певицы Клавы Коки. — Прим. Лайфа) просят возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить творчество певицы Клавдии Высоковой. Фото © Telegram / SHOT

Сама Клава Кока свою позицию относительно скандала вокруг концерта высказала ещё месяц назад. "Вначале всё это было похоже на какую-то шутку, но сейчас это уже реально переходит все грани, поэтому я хочу расставить всё по своим местам, прояснить ситуацию насчёт обрушившихся в мою сторону обвинений и клеветы. Всё началось с моего выступления во Владивостоке 4 сентября на Центральной площади, куда меня, кстати, выбрал и утвердил сам город", — начала артистка свой спич.

Далее Кока показала несколько кадров с мероприятия и уточнила у подписчиков, видели ли они на фоне церковь. "Я тоже её не видела и не знала о том, что она [там] находится. Более того, артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная, я крещёная, и я бы никогда не позволила себе осквернить веру любой конфессии. С каких пор и почему мой костюм называется полуголым? И покажите мне хотя бы одно видео, где я матерюсь со сцены? Я себе такого не позволяю. У меня, конечно, есть песни, в которых есть какие-то колкие фразы, но для городских мероприятий у меня есть цензурные версии песен, и я не пропеваю в микрофон какие-то фразы", — оправдалась Клава.