8 русских привычек, которые липнут к европейцам хуже банного листа Оглавление Допивать спиртное Дышать свежим воздухом Дарить букеты Русская еда Привычка к чаю Ухаживать за собой Дарить подарки Самолечение Россия — удивительная страна. Она так влияет на иностранных туристов, особенно на тех, кто пожил здесь подольше, что каждый из них, уезжая на родину, становится чуть-чуть русским. 16083 16083 Обложка © ТАСС / Матыцин В.

Допивать спиртное

Это чисто русский обычай — не ставить на стол пустую бутылку и не убирать в холодильник уже початую. Для рачительного европейца такая привычка кажется странной, но только на первый взгляд. Они очень быстро смекают — русские правы в том, что всё доделывают до конца, в том числе и допивают до донышка. Ведь что может быть лучше философского разговора за рюмочкой горячительного?

Дышать свежим воздухом

Европейцы признаются, что до посещения России никогда не задумывались о том, чтобы совершать моционы перед сном или проветривать комнаты. Привычка к проветриванию вообще часто становится камнем преткновения — иностранцам ведь и так холодно у нас. В 2019 году по Интернету разошлась история о том, как финская журналистка Анна-Лена Лаурен в своём блоге назвала русских "одержимыми проветриванием", что вызвало недовольство россиян. Оно и понятно — климат у нас холодный, на природу выбраться удаётся нечасто, так что открытая форточка действительно становится единственным источником кислорода. Да и советские врачи приучили народ к пользе свежего воздуха и вечерних прогулок. А перед уходом можно чуть-чуть приоткрыть форточку для проветривания. И мы совсем не одержимы, просто потом легче дышится и лучше спится.

Не то чтобы европейцы были совсем против проветривания, просто они не задумываются об этом. Ведь у них не было заботливых советских врачей, которые приучали бы их к профилактике простудных заболеваний. Возвращаясь домой, они тоже начинают думать о чистоте воздуха и проветривать помещения. Правда, ближайшей зимой им это будет сложно делать, ведь, например, чешские школьники уже сейчас на уроках кутаются в одеяла.

Дарить букеты

Фото © ТАСС / Блохин Максим

Оказывается, в Западной Европе основной повод дарить другому человеку цветы — это болезнь кого-то из близких. Цветы дарят родным, цветы несут в больницу пациенту. Если вы видите на улице человека с букетом, скорее всего, повод для его покупки печальный. Поэтому иностранцы удивляются, обнаруживая в России небывалое: круглосуточные цветочные магазины. Ну, правда, а вдруг какому-нибудь Ромео приспичит подарить своей Джульетте миллион алых роз среди ночи, а он не сможет это сделать? Непорядок!

Однако европейские девушки, как правило, быстро понимают все преференции ночной торговли цветами — получить букетик цветов среди ночи на набережной Москвы-реки — это так романтично! Да и в целом цветы — это не только красиво, но и философично. Они напоминают о любви и о времени, ведь они быстро вянут... Собственно, объяснение русской привычки дарить цветы напрашивается самое простое: когда кругом по семь месяцев одни снега, хочется праздника для глаз.

Русская еда

Вернувшись домой, многие иностранцы обнаруживают, что жить не могут без русских продуктов. Оказывается, они более экологичны, менее калорийны, а в Европе вплоть до последнего времени продавались в специализированных диет-магазинах. В Испании любят гречку не столько за вкус, сколько за быстроту приготовления и низкие калории, ведь испанки тоже думают о фигуре. Ещё в Испании любят сметану. Это тоже чисто российский продукт. Некоторые девицы признаются, что добавляют её даже в... макароны. При этом и тот и другой продукт не из дешёвых. Например, до 2022 года пачка гречки в Барселоне стоила 2,5 евро.

В Восточной Германии обожают русскую классическую солянку. Французы с ума сходят от русских пирожков и бефстроганов. В Австрии любят борщ, в Польше — холодец, а в Бельгии — пельмени с уксусом.

Привычка к чаю

В России европейцы начинают понимать ценность чаепития, ведь для русских это не просто утоление жажды. В первую очередь это беседа, общение. Во вторую — вкус, а в третью — красота церемонии. У нас не Восток и не Азия, но мы гораздо ближе к ним, чем европейцы. Иностранцы быстро привыкают к большим чашкам и кружкам, к бубликам и конфетам. И с удивлением обнаруживают, что дома в кафе им подают такие маленькие чашки чая, что утолить ими жажду невозможно.

Фото © ТАСС / Косицин Александр

Иностранцам очень нравится само чаепитие по-русски. Их восхищает тот факт, что русские догадались заваривать крепкий чай в заварнике, а потом во время беседы просто разбавлять его кипятком. Но добиться от официанта в ресторане или кафе чего-то, что могло напомнить о русском чаепитии, почти невозможно. Поэтому побывавшие в России иностранцы покупают заварник и предаются русскому чаепитию дома с родными и друзьями.

Ухаживать за собой

Европейские девушки с удивлением обнаруживают, что в России очень развита бьюти-индустрия. У нас на высоте услуги по маникюру, педикюру и, пардон, "архитектуре" бровей. Причём всё это делается на хорошем уровне даже в провинциальных городах. Иностранки быстро привыкают к услугам, поэтому в Европе им приходится искать русских мастеров, которые, хотя и берут дороже, чем местные, всё делают на совесть. "Русская мастерица" для многих европеек становится настоящим фетишем.

Дарить подарки

В Евросоюзе, как и в США, вопрос подарков довольно сложный. О них часто заранее договариваются и затем ими обмениваются. Прийти в гости с подарком "просто так" считается не очень вежливым. Якобы этим подарком вы ставите хозяев в неудобное положение, ведь отдарить вас нечем. Не принято на Западе и просто так дарить цветы, вино или конфеты. А делать подарки учителям или врачам — вообще из области табу, так как это воспринимается как вымогание к себе дополнительного внимания.

Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Тем не менее пожившие в России иностранцы начинают относиться к небольшим подаркам более благосклонно. Они зачастую на автомате захватывают с собой бутылку вина или шоколад, направляясь в гости, и без зазрения совести дарят приятные мелочи коллегам на работе, когда у тех день рождения. Россия — щедрая душа, умудряется хорошо влиять даже на просвещённых европейцев.

Самолечение

Нет, речь не пойдет о самовольном приёме лекарственных средств, с этим у европейцев строго — только по рецепту врача. Но вот чай с малиной, мёдом или с лимоном — это они перенимают у нас очень быстро. Ещё лучше идут брусничный или клюквенный морс, водка с перцем и прогревания — баня, разогрев ног горячей водой или горчицей, которую сыплют в шерстяные носки. Кстати, горчица становится для многих настоящим открытием. Ведь ею можно не только греть ноги или лепить на спину в качестве горчичников, но и приправлять блюда!

Фото © ТАСС / Христофоров Валерий Почему привычки россиян становятся популярны у европейцев? 0 Дёшево и сердито Ностальгия Полезные лайфхаки

Авторы Майя Новик