10 лайфхаков шеф-повара, знать которые должна каждая уважающая себя домохозяйка

1. Как правильно держать нож

На картинке слева — то, как вы привыкли держать нож. Указательный палец кладётся сверху на лезвие, чтобы лучше контролировать инструмент. Но вместо контроля вы получаете усталость, потому что для руки это положение некомфортно. Лучше возьмите нож так, будто жмёте кому-то руку (правая картинка).

Как все привыкли держать нож и как на самом деле его нужно держать. Кадры видео © YouTube / Epicurious

Второй рукой придерживайте то, что нарезаете. Пальцы сложите клешнёй.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

Чтобы куски получались аккуратными, резать лучше под углом 90 градусов к краю разделочной доски. И не горбитесь над столом: спину держите прямой, а колени слегка расслабьте.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

2. Грубая нарезка

Используйте этот метод, когда нужно быстро нарезать много овощей. Сначала отрежьте концы плодов. Если овощи круглые, ножом придайте им угловатую форму, чтобы не катались по доске. Длинные кусочки нарезайте всей длиной лезвия, начиная с верхней части, мелкие — нижней.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

3. Как нарезать кубиками

Этот способ подойдёт для нарезки тыквы, кабачка и подобных продуктов. Сначала обрежьте плод по кругу — тут нож выступает скорее в роли пилы.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

Потом разделите то, что осталось, на части с ровными сторонами.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

Подровняйте то, что получилось.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

Затем под прямым углом порежьте брусочками.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

Останется только нарезать брусочки на части — и кубики готовы.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

4. Нарезка на тонкие ломтики

Этот способ отлично подойдёт для нарезки томатов. Помидор держите крепко, чтобы не катался по доске. Движения лезвия — пилящие. Ваша цель — максимально тонкие ломтики.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

Так же можно поступить и с луком. Сначала луковицу разрежьте на две части. Затем избавьтесь от шелухи. И в завершение нарежьте две половинки на тонкие ломтики поперёк колец.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

В эту же компанию попал и арбуз. Сначала с плода срежьте верх и низ, чтобы было удобнее работать на доске. Затем разрежьте арбуз пополам по длинной стороне. Получившиеся куски снова поделите пополам. А вот теперь на сцену выходят ломтики.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

5. Как нарезать брусочками

На брусочки можно порубить картофель или яблоки. Всё очень просто: сначала придайте плоду максимально прямоугольную форму, а потом разрежьте на маленькие параллелепипеды.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

6. Как нарезать жюльен

Этот особый способ нарезки овощей тонкой соломкой пришёл в кухни мира из французской. Возьмите перец и отрежьте верх и низ. Аккуратно вырежьте сердцевину. Разделите то, что осталось, на несколько небольших частей. А потом сделайте вот так:

Кадр видео © YouTube / Epicurious

После того как срежете лишнее, у вас получатся тонкие кусочки. Которые останется лишь аккуратно нарезать ровными полосками, перемещая лезвие ножа вниз и вперёд.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

7. Косая нарезка под 45 градусов

Чтобы зелёный лук, который украсит гарнир, выглядел достойно, нарежьте его под углом 45 градусов. Лезвие должно скользить вниз и вперёд. И никакой спешки, иначе кусочки получатся неровными. Такую нарезку профессионалы называют косой (diagonal/bias).

Кадр видео © YouTube / Epicurious

8. Рубка

Это та же самая грубая нарезка, но с более высокой степенью измельчения. Внешний вид тут не играет роли. Главное — нарезать много и быстро. Потренируйтесь на чесноке.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

9. Шифонад

Шифонад идеален для тонкой нарезки салата и других листовых овощей, это быстрый и аккуратный способ. Сложите несколько листьев вместе, сверните в трубочку и нарежьте перпендикулярными полосками.

Кадр видео © YouTube / Epicurious

10. Под 45 градусов с поворотом

Технику нарезки салата можно использовать и для моркови. Только на этот раз после каждого отреза переворачивайте корнеплод. Тогда все кусочки останутся примерно одного размера, несмотря на то что морковь утолщается к основанию.