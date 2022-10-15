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15 октября, 10:00

Мёрзни, мёрзни, волчий хвост: 5 хитростей, которыми европейцы будут спасаться от холода этой зимой

Стоимость услуг ЖКХ в странах Европы, в частности Британии, продолжает бить рекорды, и жителям приходится искать альтернативы батареям. Лайфхаками, как выжить в морозы, поделился инженер Крис Шоу.

1. Больше света

Фото © Wikimedia Commons / Michal Klajban

Фото © Wikimedia Commons / Michal Klajban

Зимнее солнце не очень хорошо греет, но его энергию нужно использовать по полной, считает эксперт. Естественному свету ничто не должно мешать проникать в комнаты, поэтому Шоу советует забыть о шторах и жалюзи до вечера.

2. Не прячьте батареи

Фото © Flickr / Libraries Taskforce

Фото © Flickr / Libraries Taskforce

Радиаторы отопления не должны быть закрыты мебелью и другими предметами. Это позволит теплу без потерь распределиться по комнате, утверждает инженер.

3. Шторы как утеплитель

Фото © Imgur

Фото © Imgur

Шторы тоже не должны закрывать батареи. Вместо этого их стоит аккуратно просунуть между радиатором и стеной, так они выполнят функцию экрана, который поможет сохранить тепло в комнате.

4. Не надо стесняться

Фото © Wikimedia Commons / Skoogfors

Фото © Wikimedia Commons / Skoogfors

Теперь британцам можно не закрывать дверь в ванную, когда принимают душ. Не время для стыдливости, считает эксперт. По словам Шоу, пар от горячей воды тоже годится для обогрева, по крайней мере, смежной комнаты.

5. Сквозняк — враг номер один

Фото © Wikimedia Commons / Unbiassed

Фото © Wikimedia Commons / Unbiassed

Это может показаться очевидным, но Шоу советует исключить даже малейшие сквозняки. Следует убедиться, что защита от них есть в нижней части всех межкомнатных дверей. Окна тоже не нужно продувать, а люки для домашних животных и почтовые ящики во входных дверях должны плотно закрываться, приводит The Sun рекомендации основателя компании Utility Bidder Криса Шоу о том, как жителям Туманного Альбиона не замёрзнуть этой зимой.

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Обложка ©

Shutterstock

Семен Хафизов

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