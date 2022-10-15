Мёрзни, мёрзни, волчий хвост: 5 хитростей, которыми европейцы будут спасаться от холода этой зимой

1. Больше света

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Зимнее солнце не очень хорошо греет, но его энергию нужно использовать по полной, считает эксперт. Естественному свету ничто не должно мешать проникать в комнаты, поэтому Шоу советует забыть о шторах и жалюзи до вечера.

2. Не прячьте батареи

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Радиаторы отопления не должны быть закрыты мебелью и другими предметами. Это позволит теплу без потерь распределиться по комнате, утверждает инженер.

3. Шторы как утеплитель

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Шторы тоже не должны закрывать батареи. Вместо этого их стоит аккуратно просунуть между радиатором и стеной, так они выполнят функцию экрана, который поможет сохранить тепло в комнате.

4. Не надо стесняться

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Теперь британцам можно не закрывать дверь в ванную, когда принимают душ. Не время для стыдливости, считает эксперт. По словам Шоу, пар от горячей воды тоже годится для обогрева, по крайней мере, смежной комнаты.

5. Сквозняк — враг номер один

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