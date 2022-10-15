Будьте смелыми: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Рыбы
В беседе с астрологом Верой Хубелашвили Лайф выяснил, чего каждому из знаков зодиака ждать в 2023 году. Так, представителям стихии Воды Рыбам нужно отпустить старое, и жизнь поменяется к лучшему.
Каким будет 2023 год для Рыб?
2023 год откроет перед людьми, рождёнными под знаком зодиака Рыбы, новые горизонты.
Будьте смелыми, не цепляйтесь за старое, и тогда вы сможете многое в жизни поменять к лучшему. Жить в эпоху перемен сложно, но эти сложности — свидетельство внешнего и внутреннего роста
Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Рыбы
Звёзды советуют носителям знака зодиака Рыбы в 2023 году обратить внимание на тех, кто давно рядом, кто помогает и проявляет заботу. В романтических отношениях нужно не соблазняться красивой картинкой, а ценить реальные поступки. Фото © Freepik / Vectonauta
В романтических отношениях этим представителям водной стихии в 2023-м стоит проявлять бдительность и разумность. Рыбы, не соблазняйтесь красивой картинкой, помните: значение имеют только реальные поступки. Обратите внимание на того, кто давно рядом, кто помогает вам и заботится о вас.
А Близнецам в 2023 году придётся быть порасторопнее, если эти представители стихии Воздуха хотят добиться больших успехов.
Shutterstock