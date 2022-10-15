Будьте смелыми: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Рыбы

Каким будет 2023 год для Рыб?

2023 год откроет перед людьми, рождёнными под знаком зодиака Рыбы, новые горизонты.

Будьте смелыми, не цепляйтесь за старое, и тогда вы сможете многое в жизни поменять к лучшему. Жить в эпоху перемен сложно, но эти сложности — свидетельство внешнего и внутреннего роста Вера Хубелашвили Астролог

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Рыбы

Звёзды советуют носителям знака зодиака Рыбы в 2023 году обратить внимание на тех, кто давно рядом, кто помогает и проявляет заботу. В романтических отношениях нужно не соблазняться красивой картинкой, а ценить реальные поступки. Фото © Freepik / Vectonauta

В романтических отношениях этим представителям водной стихии в 2023-м стоит проявлять бдительность и разумность. Рыбы, не соблазняйтесь красивой картинкой, помните: значение имеют только реальные поступки. Обратите внимание на того, кто давно рядом, кто помогает вам и заботится о вас.