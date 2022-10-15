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15 октября, 08:30

Прислушивайтесь к интуиции: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Рак

Астролог Вера Хубелашвили поведала Лайфу, что в 2023-м произойдёт с каждым из знаков зодиака. Так, у представителей стихии Воды Раков есть шансы на покорение невиданных ранее высот.

Каким будет 2023 год для Рака?

Для людей, рождённых под знаком зодиака Рак, 2023-й год будет максимально успешным, если они научатся слушать интуицию. Внутренний голос поможет избежать тех неприятностей, в которые может завести простая логика.

Разумный подход будет эффективным инструментом решения проблем только в сочетании с голосом сердца

Вера Хубелашвили

Астролог

<p>Разумный подход будет эффективным инструментом решения проблем только в сочетании с голосом сердца</p>
<p>Разумный подход будет эффективным инструментом решения проблем только в сочетании с голосом сердца</p>

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Рак

Год чёрного водяного Кролика обещает Ракам быть очень эмоциональным в плане личной жизни. Фото © Freepik / Vectonauta

Год чёрного водяного Кролика обещает Ракам быть очень эмоциональным в плане личной жизни. Фото © Freepik / Vectonauta

Что до личной жизни Раков, Год чёрного водяного Кролика обещает быть очень эмоциональным. То, какие именно эмоции будут преобладать — положительные или отрицательные, — зависит от того, кто будет рядом с этими представителями водной стихии.

Не время медлить: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Близнецы

Не время медлить: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Близнецы

А Весы в 2023-м поймут наконец, что все проблемы решаемы, особенно если рядом есть надёжные люди. Именно окружение поможет носителям этого воздушного знака зодиака найти ответы на все волнующие вопросы.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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