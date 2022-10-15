Иностранцы рассказали про самых тупых учителей в своих школах, и это вызывает только смех и жалость

"Ты не выглядишь больной", — заявила мне моя учительница, когда я вернулась в школу после нескольких дней отсутствия... из-за приступа эпилепсии", — DrWhoisOverRated.

"Ты не можешь правильно ответить на этот вопрос просто потому, что мы ещё это не проходили на уроках", — сказала мне одна моя училка. Занятно то, что на самом деле я был на сто процентов прав", — 88cc1x.

"Солнце — это не звезда. Солнце это солнце. Звезда это звезда". И вот весь класс смеётся надо мной, потому что теперь все думают, что солнце — не звезда", — kasimir_ingram.

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"99% материи во Вселенной — это кислород", — сказал однажды учитель естественных наук в моей школе... Он не оговорился, не попутал что-то. Он это и имел в виду и требовал, чтобы в тестах все так и отвечали", — syberghost.

"В шестом классе нам поставили учителя естественных наук, который был одержим альтернативными методами лечения и подобными "лекарствами". Однажды он сказал нам, что надо какать минимум восемь раз в день, потому что иначе организм будет обезвожен", — lorganna.

"Помню, в шестом классе было задание написать рассказ. Я решил поведать в нём о девочке, которая путешествовала из Нью-Джерси в Аризону, потому что сама только вернулась после такой же поездки. В любом случае я всё написала, рассказала, что проехала около трёх тысяч километров. Учительница прочитала и заявила, что мне нужно поправить расстояния, потому что она "не думает, что в мире вообще существуют такие дистанции".. Окей, хорошо", — cat_lady21.

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"В седьмом классе мой препод по истории заявил, что Пёрл-Харбор произошёл в Японии... Если что, он это про гавань на Гавайях", — WhiteIcicle.

"Как-то раз учительница литературы на замене сказала, что знает, каково это — быть нищим, ведь она каждое утро проезжает по бедном району города... на "лексусе", который ей купил супруг", — bonjourkristi.

"Мой муж — отличный юрист, и у нас достаточно денег для того, чтобы я могла не работать. Так что я здесь по собственному желанию. Вот поэтому я хороший учитель"... Она была худшим преподавателем в моей жизни", — batman42a.

"Как-то раз учитель физкультуры в средней школе сказал нам, цитирую: "Вы не добьётесь успеха в жизни, если не сможете достичь успехов в спорте", — sonoallie.