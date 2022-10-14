Лоза возмутился выбором "самой красивой женщины мира", проигрывающей его жене по всем фронтам

"Самый красивый мужчина в мире" Юрий Лоза возмутился тем, что рейтинг самых математически красивых женщин планеты возглавила звезда "Убивая Еву" Джоди Комер. Актриса сместила с вершины топа модель Беллу Хадид. Лоза же считает, что ни та ни другая не достойны первого места в списке.

"Да они обе проигрывают, причём проигрывают по всем очкам моей жене, это однозначно. Понимаете, они изначально занимаются там чепухой. Дело в том, что природа не имеет абсолюта, в природе нет абсолютно идеальных пропорций. Природа хороша тем, что вся такая асимметричная, нет симметричных лиц", — заявил Лайфу исполнитель хита "Плот".

Джоди Комер и Светлана Лоза. Фото © Getty Images / Moët and Chandon / Joe Scarnici © VK / Светлана Лоза

Артист напомнил, что нет ни одного человека с полной симметрией лица. "Один глаз всё равно отличается от другого! Одна половинка тела отличается от другой половинки тела — это условия задачи! Только те лица в природе считаются красивыми, которые не похожи на кукольные!" — заметил Лоза.

Певец доступно объяснил, почему пластический хирург Джулиан де Сильва, составивший рейтинг, изначально неправ — дело в неверном подходе. "Красота — это другое! Я вас уверяю, если кто-то из этих расписных красавиц придёт и рядом с ней встанет какая-то симпатичная девчонка непропорциональная, но интересная, она её уберёт просто и заберёт все очки", — отрезал музыкант.