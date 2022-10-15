Лайф узнал, какую мебель бросились скупать россияне на фоне ухода IKEA

После ухода с российского рынка шведского мебельного бренда IKEA аналитики Hoff зафиксировали резкий рост продаж сразу нескольких товарных групп в категориях "Мебель" и "Товары для дома". Как узнал Лайф, чаще всего в сентябре россияне покупали кухонные гарнитуры, массажные подушки и подвесные светильники.

В сентябре спрос на кухонные гарнитуры вырос более чем в два раза Фото © unsplash

Высоким спросом пользовались в прошлом месяце пружинные матрасы и диваны-кровати: продажи выросли на 12% и 257% соответственно. Рост продемонстрировали и кухонные гарнитуры — на 121%. По данным Лайфа, это связано с перераспределением спроса после ухода из России западных ретейлеров.

Наибольшей популярностью в сентябре пользовались анатомические подушки — их покупали почти в два раза чаще, чем в сентябре 2021 года. Фото © unsplash

Летом большим спросом пользовались и модульные кухни. Например, в июне их продажи выросли более чем в 2,5 раза, в июле — в три раза, а в августе — на 574%. Что касается товаров для дома, то наибольшей популярностью в сентябре пользовались анатомические подушки — их покупали почти в два раза чаще, чем в сентябре 2021 года. Также стали чаще приобретать диффузоры.

Спрос на подвесные светильники в августе увеличился почти в два раза, в июле — на 125% Фото © unsplash

Абсолютным лидером продаж в августе стали массажные подушки — их покупали в семь раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года. В июле их продажи росли ещё сильнее — в 7,5 раза. Охотнее приобретали и подвесные светильники.

Рост продаж продемонстрировали также шторы на ленте. Так, в июне их продажи росли в 2,5 раза год к году, в июле — в 1,5 раза, а в августе — на 41%. По информации Лайфа, в сентябре средний чек на мебель увеличился на 27%, а в категории "Товары для дома" — на 18%.