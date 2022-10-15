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15 октября, 09:00

Число жертв взрыва в угольной шахте в Турции достигло 40

При взрыве в угольной шахте в провинции Бартын на севере Турции погибли уже 40 человек. Об этом сообщил журналистам на месте ЧП министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"Число жертв возросло до 40. В настоящий момент оказывается медицинская помощь тем, кто получил травмы", — сказал глава МВД республики.

К месту трагедии уже выехал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он сообщил, что правоохранители расследуют причины взрыва в шахте, которая обернулась гибелью людей. В момент ЧП на глубине 300 метров под землёй находились 115 рабочих, некоторых из них удалось эвакуировать.

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Как уже писал Лайф, взрыв в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел 14 октября вечером. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана. Ранее сообщалось о 28 погибших.

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ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN

Андрей Бражников

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