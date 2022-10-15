Число жертв взрыва в угольной шахте в Турции достигло 40

При взрыве в угольной шахте в провинции Бартын на севере Турции погибли уже 40 человек. Об этом сообщил журналистам на месте ЧП министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"Число жертв возросло до 40. В настоящий момент оказывается медицинская помощь тем, кто получил травмы", — сказал глава МВД республики.

К месту трагедии уже выехал президент Турции Реджеп Эрдоган. Он сообщил, что правоохранители расследуют причины взрыва в шахте, которая обернулась гибелью людей. В момент ЧП на глубине 300 метров под землёй находились 115 рабочих, некоторых из них удалось эвакуировать.