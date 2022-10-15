Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью 28 рабочих на шахте
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с ЧП на угольной шахте города Амасра провинции Бартын, жертвами которого стали 28 рабочих.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — обратился к коллеге российский лидер в телеграмме, которую приводит пресс-служба Кремля.
Напомним: 14 октября в угольной шахте турецкого города Амасра провинции Бартын прогремел взрыв, в результате которого под землёй были заблокированы десятки рабочих. Мэр города Реджаи Чакыр проинформировал, что, по предварительным данным, причиной взрыва стал выброс метана.