Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью 28 рабочих на шахте

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Эрдогану в связи с ЧП на угольной шахте города Амасра провинции Бартын, жертвами которого стали 28 рабочих.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — обратился к коллеге российский лидер в телеграмме, которую приводит пресс-служба Кремля.