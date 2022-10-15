В Африке заявили, что Франция ревнует её к России и считает своей рабыней

"Да, претендентов [на сотрудничество с Африкой] много, но не стоит о них беспокоиться. Французы очень ревнуют из-за того, что происходит в Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, потому что европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет", — пояснил он.