В Африке заявили, что Франция ревнует её к России и считает своей рабыней
В Африке заявили, что Франция считает континент своей собственностью и ревнует к России
Франция ревнует Африку к России, считая её своей "собственностью и рабыней". Об этом заявил в интервью РИА "Новости" председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
"Да, претендентов [на сотрудничество с Африкой] много, но не стоит о них беспокоиться. Французы очень ревнуют из-за того, что происходит в Буркина-Фасо, ЦАР, Мали, потому что европейцы и французы всегда считали Африку своей собственностью, рабыней. Но Африка сказала: "Хватит, я развожусь, меня нужно уважать, а без уважения ничего не выйдет", — пояснил он.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что отношения России со странами Африки находятся на новом этапе развития, которые РФ довольно высоко расценивает. Российский лидер также отмечал, что стороны сообща смогут обеспечить безопасность в мире.
Shutterstock