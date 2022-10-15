"Полная противоположность Трампу": Курц в своих мемуарах назвал главные личные качества Путина
Экс-канцлер Австрии Курц в своих мемуарах назвал главные личные качества Путина
Президент РФ Владимир Путин и Себастьян Курц. Фото © Kremlin
Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о личных качествах президента России Владимира Путина в мемуарах "Поговорим о политике" (нем. Reden wir über Politik), написанных при участии публициста Конни Бишофбергера.
"Как личность Путин — полная противоположность Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая", — пишет Курц.
По его словам, российский лидер в совершенстве знает немецкий язык, однако предпочитает переходить на него лишь в ходе приватного разговора. Как только беседа переставала быть личной и в комнате появлялись люди, Путин прибегал к помощи переводчиков.
Бывший канцлер вспомнил также, что в ходе встреч в допандемийные времена они с Путиным сидели в креслах перед камином, а не за "длинным белым столом", который используется для переговоров в настоящее время. Встречи с президентом РФ в основном были посвящены экономическим взаимоотношениям стран. Так, по его словам, одним из первых вопросов, который глава государства поднимал на каждом саммите с ним, было "разочарование в НАТО" из-за нарушения обещаний "не продвигаться дальше на восток".
Комментируя нынешние отношения между странами, Курц выразил уверенность, что конфликт на Украине будет иметь множество последствий, в том числе и для самого ЕС. Так, например, уже начали расти цены, не за горами проблемы с "продовольственной безопасностью". При этом он добавил, что любая война рано или поздно заканчивается переговорами, которые являются самым "реалистичным путём".
Как писал Лайф, Себастьян Курц объявил об уходе в отставку 9 октября 2021 года. До этого политика заподозрили в коррупции. В качестве преемника Курц предложил кандидатуру главы МИД республики, которого привели к присяге на должность канцлера через два дня.