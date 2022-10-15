"Полная противоположность Трампу": Курц в своих мемуарах назвал главные личные качества Путина

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о личных качествах президента России Владимира Путина в мемуарах "Поговорим о политике" (нем. Reden wir über Politik), написанных при участии публициста Конни Бишофбергера.

"Как личность Путин — полная противоположность Трампу. Очень хладнокровный, дисциплинированный, всегда хорошо подготовленный. У меня было ощущение, что ни движения, ни слова не было оставлено на волю случая", — пишет Курц.

По его словам, российский лидер в совершенстве знает немецкий язык, однако предпочитает переходить на него лишь в ходе приватного разговора. Как только беседа переставала быть личной и в комнате появлялись люди, Путин прибегал к помощи переводчиков.

Бывший канцлер вспомнил также, что в ходе встреч в допандемийные времена они с Путиным сидели в креслах перед камином, а не за "длинным белым столом", который используется для переговоров в настоящее время. Встречи с президентом РФ в основном были посвящены экономическим взаимоотношениям стран. Так, по его словам, одним из первых вопросов, который глава государства поднимал на каждом саммите с ним, было "разочарование в НАТО" из-за нарушения обещаний "не продвигаться дальше на восток".