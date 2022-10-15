Маск указал на способность России полностью уничтожить США и Европу за 30 минут
Маск напомнил, что Россия может уничтожить ядерными ракетами США и Европу за 30 минут
Россия способна ядерными ударами уничтожить США и Европу всего за полчаса, и об этом на Западе часто забывают. Об этом сказал американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск.
"У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумно их использовать, но также безумно вообще оказаться в такой ситуации", — написал он в Twitter.
Ранее американская компания SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Говоря о причинах отказа оплаты, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который недавно обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России.
Getty Images / Maja Hitij